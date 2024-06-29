● Финляндия направляет Украине 24-й пакет военной помощи на 159 млн евро, общий объем с февраля 2022 года составляет 2,2 млрд евро. Об этом сообщает финское Минобороны.

● Казахстанская фондовая биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров — все потому, что российская площадка попала под санкции.

● ЕС начнет разработку нового санкционного режима против россии «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом». Это следует из заявления по итогам встречи.

● Блинкен: В ответ на продолжающуюся ядерную эскалацию Ирана и его отказ сотрудничать с МАГАТЭ мы вводим санкции против организаций, торгующих иранской нефтью и нефтехимией. Мы намерены использовать все имеющиеся средства, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

● Экс-премьер Португалии Антониу Кошта назначен на пост главы Евросовета, сообщил источник СМИ.

● Премьер Эстонии Кая Каллас назначена на пост главы дипломатии Евросоюза.

● Урсула фон дер Ляйен остается на второй срок главой Еврокомиссии.

● Америка, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке ВСУ до 8 израильских комплексов ПВО «Patriot», — FT.

● Депутаты Европарламента потребовали отменить начинающееся с 1 июля председательство Венгрии в Совете ЕС, назвав правительство страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном "преступным".

● США готовит новые санкции против Китая. На этот раз против мобильных операторов.

● МОК не допустил до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе российских гребцов, стрелков и пятиборцев.

● Financial Times: Администрация Байдена убедила военный кабинет Израиля стать полноценным союзником США в гибридной войне против россии.

● Будапештский меморандум - важный международный договор, который рф нарушила, напав на Украину. Поэтому стороны, подписавшие договор (Британия,США, Франция), страны ЕС и НАТО должны взять на себя выполнение главной цели документа - обеспечение безопасности Украины, - глава парламента Финляндии.

● В Европе приготовились конфисковать платежи «Газпрому» за российский газ. Оставшиеся клиенты "Газпрома" в ЕС получили предупреждения, что их платежи в адрес российской компании будут арестованы. Конфискации добивается польский энергоконцерн Orlen.

● Атомный авианосец USS Dwight D. Eisenhower ВМС США завершил своё развертывание в Красном море в рамках операции против хуситов.

● «ЕС необходимо инвестировать 500 миллиардов евро в оборону в течение следующего десятилетия» - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

● российский спутник "Ресурс П1" разрушился на 100 частей на низкой околоземной орбите, сообщили в NASA. Инцидент произошел рядом с Международной космической станцией, из-за чего находившиеся на ней астронавты были вынуждены примерно на час переместиться в безопасное укрытие.

● Губернаторам запретили «побеждать» на выборах с результатами, как у путина.

● Почти 90% россиян не смогли назвать ни одного современного ученого.

● Spotify удалил страницы российских певцов, поддержавших войну против Украины и включенных в санкционный список ЕС.

● Русские все больше прибегают к услугам ломбардов и все чаще не могут с ними расплатиться. За I квартал российские ломбарды реализовали не востребованные заемщиками вещи в погашение задолженности 10 млрд руб., сообщил Центробанк. Это на 36% больше, чем годом ранее.

● Одна из крупнейших сырьевых отраслей россии оказалась на грани финансового краха. Дружественные страны массово отказываются от российского угля. За год угольщики накопят 450 миллиардов рублей убытков, прогнозирует комиссия Госсовета по энергетике.

● Проект заявления о приостановке участия россии в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил Слуцкий

● В россии презентовали «убийцу YouTube» под названием «Платформа». Новый сервис — почти полная копия американского видеохостинга. В Госдуме ранее допустили блокировку YouTube, как только появится его «нормальная альтернатива».

● Банки могут поднять ставки по автокредитам до 27%. С 1 июля ЦБ ужесточит условия автокредитования, в результате чего финорганизации могут поднять ставки на 1,5–2%: для машин с пробегом они могут вырасти до 27%, а для новых машин — до 24%. Банки практически перестанут выдавать займы тем россиянам, которые тратят на погашение займа больше половины зарплаты. В результате продажи машин рухнут на 8-10%, ожидают дилеры.

● кремль намерен превратить обществознание в курс о том, что «самая лучшая страна в мире — это россия».

● Член СПЧ при президенте Элина Сидоренко предложила последовать примеру Беларуси и признать некоторые эмодзи экстремистскими.

● Активисты создали ВКонтакте страницу несуществующего в реальности Z-поэта Геннадия Ракитина и выкладывали туда переводы нацистских стихов 1930-40-х, написанных поэтами гитлеровской Германии. Сотня депутатов Госдумы «подружилась» с фейковым z-поэтом, он даже получал награды на конкурсах и вышел в полуфинал в номинации «Стихи о защитниках Родины».

● Военный преступник Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

● Пломбииир! Минюст и ФССП прорабатывают инициативу запрета для злостных неплательщиков алиментов посещать футбольные матчи.

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