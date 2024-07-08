● На Покровському напрямку Донеччини воїни-зенітники 110 ОМБР збили російський штурмовик Су-25, який вів вогонь по позиціям ЗСУ — ОСУВ "Хортиця".

● Потери рф в войне в Украине уже больше, чем все её потери после Второй мировой, — The Economist со ссылкой на Минобороны США.

● НАТО и Южная Корея готовят "флагманский проект" по Украине.

● Дик Чейни, республиканец, бывший вице-президент: За 246-летнюю историю страны не было человека, который представлял бы большую угрозу для нашей республики, чем Трамп. Он пытался сорвать выборы, используя ложь и насилие, чтобы остаться у власти. Он трус.

● После отказа российских борцов ехать в Париж на Олимпиаду поедут три дополнительных спортсмена от Украины — именно в их пользу перераспределили лицензии.

● Германия не отдаст Китаю производителя газовых турбин MAN. В 2023 году Китай намеревался приобрести в Германии сразу два предприятия по производству и ремонту газовых турбин. За сделкой стоял гигант немецкой индустрии Volkswagen. Бизнес по производству турбин достался концерну в 2018 году вместе с машиностроительной компанией MAN Energy Solutions. Она специализируется на дизельных моторах для судов и на энергетическом машиностроении. Продажа этого подразделения и была закреплена в контракте с китайской компанией CSIC Longjiang Guanghan Gas Turbine. Но прямым и косвенным совладельцем компании-покупателя является корпорация China State Shipbuilding Corporation, производитель кораблей для военно-морского флота КНР. Другой совладелец тоже занимается военным производством и находится под санкциями США, указывает немецкая газета Handelsblatt. В результате правительство Германии наложило вето на сделку, опираясь на закон о внешнеэкономической деятельности, запретив передавать немецкие технологии компании, фактически являющейся частью военно-промышленного комплекса КНР. За запрет сделки выступило министерство экономики ФРГ.

● Индонезия отказалась заправлять самолеты российских авиакомпаний.

● Болгария предложит НАТО организовать переговоры россии с Украиной.

● Ди Вельт пишет, что спецслужбы полагают, что кремль сам взорвал Северный Поток 2 с использованием граждан Украины. Т.е. операция была проведена как "Операция под чужим флагом", с целью направить обвинения на Украину.

● До Республіки Білорусь прибули військові Китайської Народної Республіки. Військові КНР прилетіли військово-транспортним літаком.

● Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в белорусских селах «за гроши» и восстанавливать их.

● Премьер Венгрии после переговоров с путиным предрек «самоубийство НАТО».

● Премьер Венгрии Виктор Орбан попал на "Миротворец" с пометкой "пособник российских военных преступников".

● Мали, Нигер и Буркина-Фасо объединятся в конфедерацию Сахельского военного альянса. Соответствующую хартию подписали президенты трёх стран.

● Китай ввел экспортный контроль над широким ассортиментом продукции. В список попали оборудование, программное обеспечение, технологии, запчасти, комплектующие, двигатели для авиации и космонавтики; все необходимое для производства газовых турбин; часть оборудования и софта для литейной и металлургической промышленности; любая проектная и технологическая документация для этих отраслей. Теперь для экспорта этой продукции нужно разрешение министерства коммерции, либо лицензия на экспорт товаров двойного назначения. Новые требования уже затрудняют доставку в россию промышленного оборудования и техники.

● россия и Иран объединили платёжные системы Мир и Шетаб. Картами можно будет пользоваться в обеих странах уже в августе, сообщил глава ЦБ исламской республики.

● Пропагандист Мардан назвал Армению неполноценной колонией россии.

● В Аэрофлоте критические проблемы. За последнее время уволились почти все топ-менеджеры службы бортпроводников. Раннее около 1500 сотрудников одновременно взяли больничный из-за плохого отношения руководства и слишком интенсивного графика полетов без выходных и отпусков.

● Девятый российский регион ввел режим ЧС из-за лесных пожаров.

● российские вузы обвалились в рейтингах лучших университетов после массового отъезда ученых. Вузы из Ирана и Египта обошли все российские университеты по качеству образования. В рейтинге U.S. News МГУ занял 451-ю строчку, а ВШЭ — 584-ю. При этом Каирский университет занял 271 место, а Тегеранский 275.

● В россии будут активно бороться с «иностранной лексикой». Это указано в утверждённом правительством плане мероприятий по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей», пишет Коммерсантъ. Власти будут выявлять случаи «излишнего использования иностранной лексики» и проводить мероприятия по «противодействию её применения в публичном пространстве, литературе и искусстве, СМИ, образовании и наружной рекламе».

● москву атаковали гигантские слизни. В Солнцево, Одинцово и Наро-Фоминске целыми тазами собирают испанских слизней. Эти моллюски всеядны и представляют опасность для дачников. Кроме того, от них можно заразиться гельминтами. Эти слизни могут переносить инфекции, личинки паразитов и вызвать серьезное расстройство желудка.

● Пломбииир! Из российских аптек пропал жизненно важный слабительный препарат «Сенаде».

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