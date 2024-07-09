● В Турции арестовали деньги «Росатома» на строительство АЭС "Аккую".

● Лидер побеждающих на выборах во Франции левых Жан-Люк Меланшон представил главные задачи, которые отменят реформы Макрона: "Отмена пенсионной реформы, заморозка цен, повышение минимальной зарплаты…".

● Тем временем, Габриэль Атталь уходит с поста премьер-министра.

● Україна та Польща підписали безпекову угоду.

● Нидерланды немедленно начнут поставлять Украине истребители F-16, сообщил министр иностранных дел Каспар Вельдкамп.

● Япония и Камбоджа помогут в разминировании Украины. О совместном проекте с Камбоджей по обмену знаниями и технологиями в области обезвреживания мин по всему миру, включая Украину, объявила глава МИД Японии Ёко Камикава, посетив Камбоджийский центр по разминированию, сообщает АР.

● Рост расходов на "оборону" в странах НАТО 2012 по 2024 год

● Латвия поставит Украине более 2500 дронов на четыре миллиона евро.

● Нідерланди нададуть Україні додатковий Patriot.

● Новейший эсминец ВМС Ирана «Sahand» затонул после ремонта в Бендер-Аббасе. В 2021 году он принимал участие в военно-морском параде ВМФ россии. Корабль был построен и спроектирован исключительно иранскими специалистами без помощи третьих стран.

● Вже перед самітом НАТО, що відбудеться наступного тижня у Вашингтоні, союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси. Про це генеральний секретар Єнс Столтенберг оголосив в інтерв'ю каналу ABC.

● Уряд Вірменії прагне домовитись з Індією стосовно закупівлі балістичних ракет «Pralay». Закупівля індійських ракет з дальністю польоту у 500 км могло б забезпечити Вірменію надійний та далекобійним засобом на випадок нової війни.

● США опасаются вводить санкции против россии за использование нефтяных танкеров для обхода западных ограничений из-за угрозы роста цен на нефть, что может сильно повредить предвыборной кампании Байдена.

● ХАМАС отказался от своих возражений против поддерживаемого США предложения о прекращении огня, чтобы остановить конфликт в Газе с Израилем. Это самый явный признак того, что перемирие возможно после нескольких месяцев бесплодных переговоров. Израиль вернулся с новыми изменениями в последнем раунде непрямых переговоров, что говорит о том, что трудные переговоры все еще остаются. По словам представителя Израиля, переговоры продолжатся на следующей неделе.

● Губернатор Токио Юрико Коикэ одержала победу, чтобы возглавить японскую столицу на третий срок, сообщает NHK, что принесло некоторое облегчение премьер-министру Фумио Кисиде и его правящей партии, которая поддерживала ее.

● Из-за санкций и логистических трудностей продукция, поступающая в россию из Уругвая, становится дороже и, следовательно, теряет конкурентоспособность на российском рынке — посол Уругвая в россии Даниэль Кастильос Гомес.

● В россию начали завозить швей из Индии. Швейные предприятия Калининградской области испытывают дефицит кадров, который приводит к уменьшению объёмов производства и убыткам, сообщил представитель фабрики «Спортстайл Плюс» Максим Коласей.

● В рф снято с хранения около 2500 танков с хранения. Темпы работ упали со 115 машин до 60 в месяц. Об этом сообщает OSINT-аналитик Highmarsed, который вместе с коллегой провел анализ спутниковых снимков российских баз хранения. У российской армии начинается танковый голод.

● «Русснефть» покинула Азербайджан из-за санкций.

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