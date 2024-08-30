● Нидерланды разрешили Украине применять F-16 над россией.

● Великобритания и Франция хотят позволить Украине наносить удары по военным целям в глубине российской территории, в то время как США и Германия выступают против.

● Китай і США не домоглися прогресу в обговоренні шляхів припинення російсько-української війни, — радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван. "Ми не дійшли жодного конкретного дипломатичного плану, значною мірою через те, що США суворо дотримуються простого принципу: "нічого про Україну без України", — сказав Салліван.

● США нарощують виробництво 155-мм артснарядів та навіть випереджають графіки на 9 місяців, — Міноборони США. Вже восени показник виробництва сягатиме 80.000 щомісячно, а наступного літа - 100.000.

● Высокопоставленный чиновник Белого дома Джейк Салливан начал свои первые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, обе стороны стремятся стабилизировать отношения в преддверии выборов в США в ноябре.

● В Румынии НАТО разместило новейшую радиолокационную станцию, которая сможет контролировать небо не только над западной частью Черного моря, но и над всем Крымом.

● Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через «Золотую корону» после санкций США.

● Боррель призвал выделить Украине средства ПВО и отменить все ограничения на использование западного оружия. Речь Борреля была встречена заявлением Нидерландов о том, что они не ограничивают Украину в использовании оружия, предоставленного Нидерландами, включая самолеты F16. Скорее всего, другие страны последуют их примеру. Это стало возможным только потому, что каждый раз, когда кремль чувствует, что для окружающих становится очевидным, что россия проигрывает, он одержимо бомбит Украину без разбора. Эти безразборные бомбардировки все больше и больше убеждают Запад в том, что россия иррациональна и перешла черту невозврата. Это приводит к уменьшению ограничений со стороны Запада и увеличению поставок оружия в Украину. Что, в свою очередь, создает ситуации, в которых кремль чувствует, что всем становится очевидным, что он проигрывает войну...

● Власти Франции поставили вопрос относительно законности получения Дуровым французского гражданства как «почетного гражданина».

● Гендиректор Рафаэль: мы достигли технологического прорыва мирового уровня... лазерные "пушки" встанут на вооружение частей ПВО ЦАХАЛа уже в следующем году.

● Сполучені Штати розмістили велике замовлення на закупівлю Switchblade 600 вартістю близько 1 мільярд доларів. Точна кількість систем, які будуть закуплені міністерством оборони не повідомляється.

● Литва передала Україні антидронові системи в рамках пакета військової допомоги. Насамперед були передані антидронові системи для захисту особового складу від російських безпілотників.

● Завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, выпускающий артиллерийские снаряды, используемые Украиной для противостояния российской агрессии, увеличил производство на 50% и готовится к введению в строй новых мощностей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

● НАТО увеличивает помощь Украине на фоне атак рф. "Союзники сегодня подтвердили, что увеличивают свою военную помощь Украине", - заявил глава альянса Йенс Столтенберг после заседания совета НАТО-Украина.

● Невідомі дрони здійснили розвідку над заводом Kongsberg із виробництва ракет у Норвегії.

● В Польше заявили, что не могут сбивать российские ракеты или дроны над польской территорией, потому что "трудно сразу определить, не гражданский ли это объект".

● Турция предложила отказаться от российских систем С-400 ради новейших американских истребителей.

● Трамп: Посмотрите, что происходит в Украине. Они хлынули в россию. Будет Третья мировая война. - Статья в The Independent.

● «Может возникнуть дефицит». Банки ОАЭ начали массово блокировать платежи за поставки китайской техники в россию.

● «Нет ни одной станции, которая не атакована». Украина потеряла 40% мощности ГЭС из-за российских обстрелов.

● Чехія часто може допомогти Україні в тих сферах, де інші не наважуються - Павел.

● россия вывела за границы радиуса поражения ракет ATACAMS 90% своих самолетов. - WSJ.

● Задержан бывший замминистра обороны генерал Армии Павел Попов. Его обвиняют в мошенничестве на строительстве и обслуживании парка «Патриот». Он был уволен 2 месяца назад. В собственности Попова, неожиданно, обнаружены объекты недвижимости в престижных районах москвы на сумму более 500 млн рублей.

● Лукашенко заявил, что никаких приказов, чтобы идти воевать за пределы Беларуси, не отдавал военным и не будет.

● В бюджете не оказалось денег на обещанную путиным скоростную дорогу до Урала.

● Роскомнадзор запретил провайдерам ускорять YouTube.

● Товарооборот между россией и Южной Кореей рухнул на треть из-за санкций.

● Вспышка лихорадки Западного Нила охватила 22 российских региона.

● Цены производителей на бензин марок от АИ-93 до АИ-95 в рф в июле выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 29,9%, сообщил Росстат. Потребительские цены на бензин в июле в среднем по рф превышали цены производителей в 2,2 раза.

● ВТБ в 35 раз поднял комиссии за переводы в Китай.

● российские регионы столкнулись с сильнейшим замедлением экономики с первых месяцев войны.

● Курские власти забыли эвакуировать 98-летнюю участницу Великой Отечественной Войны. Чиновники приходили к Клавдие Турсиной-Войтовой только чтобы сфотографироваться для пиар-акций, а во время эвакуации оставили её одну – спасли ветерана волонтёры.

● Лиш 12% росіян не влаштовує їхнє життя, це найменший показник за всю історію. В принципі, ці дані добре пояснюють, чому такі втрати їх не бентежать.

● Дедиваивале! Новости из страны денацификаторов: в москве водитель отказался везти пассажира – раввина молодёжной организации Яхад, потому что тот еврей. Яндекс пообещал «применить к водителю санкции».

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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