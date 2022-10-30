Новости из США. Главное к концу недели 29 октября 2022

* В пятницу те в Америке, кто думают о ее будущем в свете того раскола, который постоянно усиливается в стране начиная с выборов 2016 года, да и просто нормальные люди, были шокированы нападением на Пола Пелоси, мужа спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси.

В ночь на пятницу, человек по имени Дэвид Депэйп каким-то образом пробрался в дом Нэнси и Пола Пелоси в Сан-Франциско и с криками «Где Нэнси?» набросился на ее мужа с молотком. 82-летний Пол Пелоси успел вызвать полицию. Но получил перелом черепа, и серьезные травмы правой руки и кисти.

Спикер Нэнси Пелоси находилась в это время в Вашингтоне. Она, как и все члены Палаты Представителей, живет на два дома – один, временный, по месту работы, в столице, другой – в месте постоянного жительства в своем избирательном округе. По протоколу охрана спикера охраняет ее, но не членов ее семьи. Когда она приезжает в Сан-Франциско и находится в своем доме, то он находится под охраной. Когда она находится в Вашингтоне, дом не охраняется.

Нападавший был схвачен полицией на месте преступления, он оказал полиции сопротивление и был ранен. Ему предъявлены обвинения в попытке убийства и в нанесении тяжелых телесных повреждений.

О нападавшем теперь известно, что в своих постах в ФБ он распространял конспирологические теории об «украденных выборах 2020 года», о мятеже 6 января 2021 года и о происхождении коронавируса. Из этих и других его постов очевидно, что он является ультраправым экстремистом. До совершенного им нападения он, однако, не фигурировал в базе данных ни полиции, ни ФБР, ни капитолийской полиции, как представляющий потенциальную опасность.

Полу Пелоси была сделана операция в связи с черепно-мозговой травмой. Врачи обещают, что он выздоровеет и восстановится.

Нэнси Пелоси вылетела в Сан-Франциско, как только узнала о случившемся.

В пятницу утром пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер опубликовала заявление от имени президента Джо Байдена:

«Президент молится за Пола Пелоси и за всю семью спикера Пелоси. Сегодня утром он позвонил спикеру Пелоси, чтобы выразить свою поддержку после этого ужасного нападения. Он также очень рад, что ожидается полное выздоровление Пола Пелоси. Президент продолжает осуждать любое насилие и просит уважать желание семьи сохранить конфиденциальность».

Это шокирующее нападение, к сожалению, отражает реальность сегодняшней Америки, расколотой на два больших лагеря. Для одного из которых основополагающими являются ценности демократии, прав человека, плюрализма, свободы. Другой лагерь, находящийся в меньшинстве, насчитывающем, однако, миллионы людей, мечтает о том, чтобы в стране была раз и навсегда установлена ультраправая диктатура. Написав о первом лагере, я не имел в виду, что в него входят только демократы. Нет. И, кстати, многие республиканцы, особенно республиканские сенаторы, и бывший вице-президент Пенс резко осудили нападение на Пола Пелоси. Но вот второй лагерь – это та очень решительная сила в республиканской партии, которая, к сожалению, определяет в ней сегодня очень многое.

И когда ультраправый республиканский конгрессмен Пол Госар из Аризоны выступает в пятницу с заявлением о том, что Запад и США «используют украинцев как пушечное мясо», обвиняет администрацию Байдена в финансировании войны в Украине и приглашает путина и Зеленского в Аризону, чтобы «заключить мир», то это ровно оттуда же – из этой современной ультраправой политики, в которой вообще нет места ни американским, ни либерально-демократическим, ни общечеловеческим, ни вообще никаким ценностям. Там есть место только для антиценностей, один из адептов которых искал возможности убить спикера Палаты Представителей и нанес серьезные травмы ее мужу.

* 8 ноября в Америке состоятся выборы в Конгресс. Собственно, выборы уже идут. Уже больше 17 миллионов человек проголосовали досрочно. Выборы эти будут значить очень многое для США, а, значит, и для всего мира, в силу той роли, которую играют в нем США.

И в связи с этими выборами и тем, что происходит в стране после выборов 2016 года, хотелось бы снова процитировать слова, произнесенные с трибуны Сената ровно пять лет назад, 29 октября 2017 года тогдашним республиканским сенатором, а ныне послом США в Турции Джеффом Флейком. Он отказался от переизбрания в Сенат в связи с тем, что находился в оппозиции к Трампу и столкнулся в связи с этим с невозможностью выиграть праймериз в республиканской партии. Джо Байден назначил его послом в Турции вскоре после вступления в должность президента.

Итак, Джефф Флейк, октябрь 2017 года:

«Сейчас, в тот момент, когда нам кажется, что наша демократия больше определяется нашим раздором и нашей нынешней дисфункцией, чем нашими собственными ценностями и принципами, позвольте мне начать с очевидного факта: должности, которые мы занимаем, даны нам не на неограниченный срок. Но мы здесь не просто для того, чтобы поставить галочку. Устойчивое положение дел, разумеется, состоит не в том, чтобы искать для себя должность, и бывают моменты, когда мы должны рисковать своей карьерой ради наших принципов. Сейчас настало именно такое время.

Следует также сказать о том, что то, что я попросил слова и то, что я скажу сегодня, я делаю без малейшего сожаления. Сожаление вызывает состояние нашего разъединения.

Сожаление вызывает неразборчивость и разрушительность нашей политики. Сожаление возникает из-за непристойности наших диалогов». «Сожаление вызывает компрометация нашего морального авторитета и нашего всеобщего соучастия в сложившемся тревожном и опасном положении дел».

«Однако настало время для нашего участия в том, чтобы тому, что является неприемлемым, был положен конец. Мы не имеем права и не должны приспосабливаться к нынешней грубости нашего общенационального диалога в тоне, установленном сверху. Мы ни в коем случае не должны считать нормальным регулярный, и по всякому поводу, подрыв наших демократических норм и идеалов. Мы ни в коем случае не должны смиренно принимать ежедневно продолжающийся раскол нашей страны. Личные атаки, угрозы принципам, свободам и институтам, вопиющее пренебрежение к истине и порядочности.

Бесшабашные провокации, чаще всего по самым мелким и личным причинам, не имеют ничего общего с судьбами людей, которых мы избрали, чтобы служить стране. Ни одна из этих ужасающих особенностей нашей нынешней политики никогда не должна рассматриваться как нормальная. Мы никогда не должны позволять себе даже представлять, что то, что происходит сейчас, является нормой».

«Безрассудное, возмутительное и недостойное поведение стало приемлемым и поощряется, в том время как о нем нужно говорить, что оно на самом деле просто безрассудно, возмутительно и недостойно.

«Часто говорят, что вот дети смотрят и слушают. Да, так это и есть. И что мы будем с этим делать? Когда следующее поколение спросит нас: «Почему ты ничего не сделал? Почему ты не сказал?» Что мы им скажем?»

«Когда мы молчим и не действуем, когда мы знаем, что молчим и бездействуем из-за политических соображений о том, что мы можем создать себе врагов, о том, что мы можем вызвать отчуждение своей избирательной базы - это совсем не то, что нужно делать, потому что мы можем провалить свою изначальную задачу, когда мы поддадимся таким соображениям, несмотря на то, что должны руководствоваться другими соображениями и императивами в защите наших институтов и нашей свободы, мы обесчещиваем свои принципы и отказываемся от наших обязательств. А эти вещи гораздо важнее политики».

«В настоящий момент ясно, что традиционный консерватор, который верит в маленькое правительство и в свободные рынки, выражающиеся в свободной торговле, который поддерживает иммиграцию, имеет все меньшие и меньшие шансы к выдвижению в качестве кандидата от республиканской партии, партии, которая так долго определялась своей верой в эти ценности. Для меня также ясно, что мы отказались от своих основных принципов в пользу более полного удовлетворения тех, кто разгневан и негодует. Чтобы было понятно, гнев и обида, которые люди испытывают в том беспорядке, который мы создали, оправданы. Но гнев и негодование не могут быть руководящей философией.

Налицо неоспоримое усиление популизма, ошибочного или непонимающего наши проблемы и имеющему импульсы унижения и назначения козлов отпущения, но импульс козла отпущения и унижения угрожает превратить нас в страшных, отсталых людей. В случае с республиканской партией эти качества также угрожают превратить нас в пугающую, отсталую партию меньшинства.

Мы бы никогда не стали великой страной, потворствуя или даже возвышая наши худшие импульсы, поворачиваясь против нас самих, прославляя то, что разделяет нас, и называя ложь истиной и истину ложью. И мы бы не стали маяком свободы для самых темных уголков мира, если бы игнорировали наши базовые институты и, не понимая, насколько тяжело было их построить, и насколько они уязвимы.

Но то злое заклинание, в котором мы оказались, в конечном итоге сломается. Я верю в это. Мы снова вернемся к себе, и я скажу, что чем раньше, тем лучше. Поскольку у нас есть здоровое правительство, у нас также должны быть здоровые и действующие партии. Мы должны уважать друг друга снова на основе общих ценностей и добросовестности. Мы должны горячо отстаивать наши позиции, но никогда не бояться идти на компромисс. Мы должны взять себе лучшее от нашего ближнего и всегда стремиться к добру. До тех пор, пока этот день не наступит, мы не должны бояться вставать и говорить, так, как будто именно от этого зависит будущее нашей страны, потому что это действительно так».

«Я хочу закончить словами президента Линкольна, который больше сохранял наши основополагающие ценности, чем любой другой американец, который когда-либо жил. Его слова из инаугурационной речи были молитвой в то время и остаются ею и в наше время: «Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмёт своё, когда в сердцах, с неизбежностью, возобладают наши лучшие чувства».

Хотелось бы верить, что Линкольн был прав. Всегда хочется верить в лучшее. Хотелось бы, чтобы Джефф Флейк был услышан теми, кто до сих пор не услышал его речь, произнесенную пять лет назад.

Но нужно и делать все, что возможно, чтобы вокруг становилось меньше зла. И именно это – ДЕЛАТЬ – самое важное на сегодня.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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