Новости из США. Пятница-воскресенье, 17-19 июня 2022

Значительных событий после слушаний в четверг в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года не происходило.

Основная тема, волнующая людей, - высокая инфляция, прежде всего высокие и растущие цены на топливо и продукты питания.

В воскресенье и понедельник страна отмечает Juneteenth – ставший официальным праздником в прошлом году. 19 июня 1865 года представители союзной армии зачитали Прокламацию президента Авраама Линкольна о том, что рабы становятся свободными, в последнем городе, в котором она до тех пор не была зачитана – в Галвестоне, штат Техас. После окончательной капитуляции конфедеративной армии 9 июня 1865 года в стране закончилась Гражданская война, и представители союзной армии зачитывали прокламацию об освобождении рабов во всех населенных пунктах Юга, в которых она не была до тех пор зачитана.

В прошлом году в честь этого события был установлен новый федеральный праздник. Он не является выходным днем во всей стране, поскольку штаты сами определяют, какие праздники являются в них выходными днями. Но в понедельник точно не будут работать по всей стране банки, учреждения федерального правительства и в девяти штатах, решивших сделать праздник выходным днем – учреждения, финансируемые этими штатами.

* В воскресенье в газете Нью-Йорк Таймс опубликована статья-журналистское расследование группы из шести журналистов газеты «Что сотни фотографий использованного Россией оружия рассказывают о ее жестокой военной стратегии».

Вот перевод основных частей этой большой статьи, сопровождающейся также многочисленными иллюстрациями.

«Отражая шокирующе варварскую и старую стратегию ведения войны, российские войска обрушили на украинские города и поселки шквал ракет и других боеприпасов, большинство из которых можно считать относительно грубыми пережитками холодной войны, причем многие из них были запрещены целым рядом международных договоров.

В ходе атак неоднократно и широко применялось оружие, которое убивает, калечит и уничтожает без разбора – это потенциальное нарушение международного гуманитарного права. В результате этих ударов гибнут и получают ранения гражданские лица, в том числе дети, и разрушаются важнейшие объекты инфраструктуры, такие как школы и жилые дома.

Times изучила более 1000 снимков, сделанных собственными фотожурналистами и фотографами телеграфных агентств, работающими на территории Украины, а также визуальные доказательства, представленные украинскими правительственными и военными службами. Журналисты Times идентифицировали и классифицировали более 450 случаев обнаружения разных видов оружия в Украине. Всего было обнаружено более 2000 идентифицируемых типов боеприпасов, подавляющее большинство из которых были неуправляемыми.

Масштаб доказательств, собранных и каталогизированных Times, показывает, что использование Россией такого рода оружия не было ограниченным или аномальным. Фактически, оно составляло основу российской военной стратегии с самого начала вторжения.

Из оружия, выявленного нами, более 210 видов оружия были широко запрещены международными договорами. Все, кроме нескольких из них, были кассетными боеприпасами, включая суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятилетий после окончания войны. Более 330 других видов оружия, по-видимому, были использованы на гражданских объектах или вблизи них.

Из-за трудностей, связанных с получением полной информации в военное время, эти данные являются заниженными».

«Общепринятые международные гуманитарные законы и договоры - включая Женевские конвенции 1949 года и протоколы к ним - требуют, чтобы движущим принципом войны была военная необходимость, которая обязывает всех комбатантов направлять свои действия на законные военные цели. Закон требует соблюдения баланса между военной миссией и гуманностью. Комбатанты не должны совершать непропорциональные нападения, когда ожидаемый ущерб гражданскому населению явно превышает, согласно Римскому уставу Международного уголовного суда, ожидаемое прямое и конкретное военное преимущество».

«Русские нарушают каждый из этих принципов практически ежедневно», - говорит Майк Ньютон, профессор права Университета Вандербильта, который часто принимает участие в усилиях по преследованию военных преступников по всему миру».

«Подавляющее большинство боеприпасов, выявленных «Таймс», были неуправляемыми боеприпасами, которые не обладают достаточной точностью и, как следствие, могут использоваться в большем количестве для уничтожения одной цели. Оба этих фактора повышают вероятность попадания снарядов и ракет в районы, населенные гражданским населением.

Россия в значительной степени полагалась в Украине на дальние атаки с использованием неуправляемого оружия, такого как гаубицы и ракеты реактивной артиллерии. Для сравнения, западные вооруженные силы почти полностью перестроили свои арсеналы на использование управляемых ракет, снарядов и бомб, и даже разработали средства, позволяющие превратить обычные артиллерийские снаряды в высокоточное оружие».

«Это неуправляемое российское оружие времен холодной войны способно стрелять далеко за пределы видимости человеческого глаза - за много миль от того места, где солдат может увидеть конечную цель. Чтобы законно использовать это оружие на большом расстоянии, Россия должна была бы использовать беспилотники или солдат, известных как «передовые наблюдатели», чтобы следить за тем, куда попадает оружие, и затем передавать по радио поправки. До недавнего времени было мало свидетельств того, что они это делали.

«Я думаю, то, что мы видим действия русских, похоже на те, что были во время Второй мировой войны», - сказал в интервью высокопоставленный американский представитель оборонного ведомства, - «Самое удивительное, я полагаю, это их философия в попытке сломить волю или дух украинского народа, просто сровняв с землей большие участки или целые города», - сказал чиновник, который не имел права публично говорить об оценках поведения России в Украине. Он добавил: «Так выглядела война раньше, и они просто вернули все это в центр внимания. И люди, я думаю, в ужасе».

Ракеты реактивной артиллерии, подобные 122-миллиметровой «Град», применялись задолго до изобретения высокоточного оружия. Они были разработаны для так называемого «насыщающего огня», когда группа мобильных ракетных установок, каждая из которых может выпустить до 40 ракет примерно за 20 секунд, может обеспечить такую же огневую мощь, как и многие десятки больших буксируемых гаубиц. По сути, они могут наводнить территорию боеголовками, взрывающимися в быстрой последовательности.

При шквальном пуске ракеты компенсируют свою сравнительную неточность огромным количеством взрывов, покрывающих территорию.

Боеголовки этого оружия могут быть разрушительными. При взрыве они создают взрывную волну, интенсивность которой может возрастать по мере того, как она отражается от зданий, разрушая бетон соседних строений и повреждая внутренние органы всех людей, которые находится поблизости. Корпус боеприпаса разлетается на острые как бритва осколки, которые могут проникать в тела людей. Как взрывная волна, так и осколки могут быть смертельными на различных расстояниях».

«Боеприпасы и их остатки были найдены по всей Украине, и примерно пятая часть из них была обнаружена за пределами районов присутствия российских войск, согласно анализу Times. Хотя некоторые из этих боеприпасов почти наверняка были использованы в ходе авиаударов, многие из них, скорее всего, были запущены с максимальной дистанции, а это значит, что оценки присутствия войск в том или ином месте в период войны могут не отражать степень угрозы для гражданского населения и гражданских сооружений.

В первые недели вторжения Россия сосредоточила многие свои удары на густонаселенных районах с гражданской инфраструктурой, поражая церкви, детские сады, больницы и спортивные сооружения, часто используя неточные неуправляемые боеприпасы дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены вслепую издалека, что приводит к разрушениям далеко за пределами оккупированной территории.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге начал официальное расследование обвинений в совершенных Россией зверствах в Украине. Согласно международному гуманитарному праву, комбатанты и командиры должны принимать все возможные меры предосторожности для минимизации ущерба гражданскому населению и «гражданским объектам», таким как квартиры, жилые дома и другие здания и сооружения, которые не используются в военных целях.

Нацеливание на гражданские сооружения или неизбирательная бомбардировка густонаселенных районов, в зависимости от обстоятельств нападения, может нарушать законы войны или даже, возможно, быть военным преступлением. По мнению экспертов, бремя доказывания того, что тот или иной район был оправданной военной целью и что нападение было соразмерным, обычно ложится на агрессора».

«Тем не менее, по словам экспертов, документирование доказательств потенциальных нарушений может стать важным первым шагом в процессе расследования и поможет рассказать о страданиях гражданских лиц на местах».

«Это окно в осознание того, как Россия относится к Украине», - сказал Пьер-Ричард Проспер, который работал послом США по особым поручениям по вопросам военных преступлений при президенте Джордже Буше-младшем и который также был прокурором по военным преступлениям, - «И это окно в то, как Россия относится к вероятности того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это символизирует, - сказал он, - как российское правительство действует безнаказанно на многих фронтах».

«Раз за разом Times находила визуальные доказательства того, что российские войска вели огонь по районам, расположенным вблизи легко узнаваемых гражданских зданий. Сотни боеприпасов были обнаружены в частных и многоквартирных домах или рядом с ними, десятки - в школах или рядом с ними. Разорвавшиеся боеприпасы также были обнаружены рядом с церквями, кладбищами, фермами, медицинскими учреждениями и детскими площадками».

Газета обнаружила характерные останки боеголовок кассетных боеприпасов, разбросанных практически всей Украине. Эти боеприпасы представляют собой класс оружия, включающий ракеты, бомбы, ракеты, минометные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более мелкие суббоеприпасы на большой площади.

Хотя некоторые из российских суббоеприпасов, использованных в Украине, были минами, предназначенными для убийства людей или уничтожения танков, они обычно имеют форму небольших противопехотных боеприпасов, называемых «бомблетами», которые дешевы, производятся массово и содержат менее фунта взрывчатого вещества каждый.

Около 20% этих суббоеприпасов не детонируют при ударе и могут взорваться впоследствии. Многие из твердотопливных двигателей, увиденных «Таймс», которые остались после ракетных обстрелов, могли нести боеголовки кассетных боеприпасов, но это неясно точно, однако это означает, что подсчет кассетных боеприпасов, скорее всего, занижен».

«Ни Украина, ни Россия (как и США) не присоединились к международному договору о запрещении использования кассетных боеприпасов».

«Оружейная стратегия России будет иметь последствия для Украины и в будущем. Газета обнаружила визуальные свидетельства того, что более 120 ракет, бомб, снарядов и других боеприпасов в Украине не взорвались. Но это число, безусловно, является лишь верхушкой айсберга, по мнению экспертов, которые говорят, что на надлежащее обезвреживание этих боеприпасов уйдут годы.

Неразорвавшиеся боеприпасы не только представляют опасность для гражданского населения в случае неожиданного взрыва, но и могут сеять хаос в окружающей среде, загрязняя питьевую воду, почву и воздух, иногда вызывая этим болезни или смерть людей. По словам экспертов, они могут препятствовать восстановлению нормальной жизни после окончания боевых действий, поскольку люди из-за них не могут вернуться в свои дома».

«В апреле организация Hazardous Area Life-Support Organization, сообщила нам, что в будущем для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов в Украине потребуется примерно такое же количество работников, как и для нынешней операции в Афганистане, где конфликт длится уже несколько десятилетий.

Неразорвавшиеся боеприпасы представляют собой серьезную и постоянную угрозу даже спустя десятилетия после окончания войн. В Сирии мины, остатки взрывчатых веществ и неразорвавшееся оружие были основной причиной жертв среди детей в прошлом году, составив около трети зарегистрированных ранений и смертей и оставив многих детей навсегда инвалидами.

В Лаосе, где США широко использовали кассетные боеприпасы во время войны во Вьетнаме, после конфликта осталось от девяти миллионов до 27 миллионов неразорвавшихся суббоеприпасов, что привело к более чем 10 тысяч жертв среди гражданского населения, согласно данным Исследовательской службы Конгресса. Более чем через столетие после Первой мировой войны неразорвавшиеся снаряды все еще находятся в разных частях Европы, где шли бои».

* В пятницу Пентагон опубликовал пресс-релиз об американской военной помощи, оказанной Украине администрацией Джо Байдена с момента прихода в Белый Дом и о помощи, оказанной начиная с 24 февраля 2022 года. Речь идет только о помощи США, сюда не включена помощь, оказанная другими союзниками:

«С начала правления администрации Байдена США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $6.3 миллиарда, в том числе на сумму около $5.6 миллиарда после начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля.

15 июня министерство обороны объявило о выделении $1 миллиарда на дополнительную помощь Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на передачу оружия на сумму $350 миллионов, а также $650 миллионов рамках Инициативы по оказанию Украине помощи в области безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Это разрешение президента является двенадцатым с августа 2021 года пакетом помощи, оказываемой Украине путем передачи оружия со складов министерства обороны.

Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, выделенная Украине, включает:

- Более 1400 противовоздушных комплексов Stinger;

- Более 6500 противотанковых систем Javelin;

- Более 20000 других противотанковых систем;

- Более 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;

- 121 тактический беспилотный летательный аппарат «Феникс Призрак»;

- 126 155-мм гаубиц и 260000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 108 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

- 19 тактических машин для эвакуации оборудования;

- Высокомобильные ракетные системы и боеприпасы к ним;

- 20 вертолетов Ми-17;

- Сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;

- 200 бронетранспортеров M113;

- Более 7000 единиц стрелкового оружия;

- Более 50 000 000 патронов к стрелковому оружию;

- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

- Ракетные системы с лазерным наведением;

- Беспилотные авиационные системы "Пума";

- Беспилотные суда береговой обороны;

- 22 противоартиллерийских радара;

- 4 противоминометных радара;

- 4 радара противовоздушной обороны;

- Две системы береговой обороны с ракетами Harpoon;

- Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

- Взрывчатые вещества C-4 и оборудование для разрушения для расчистки препятствий;

- Тактические защищенные системы связи;

- Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

- Коммерческие услуги по спутниковой съемке;

- Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- Средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия;

- Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

- Электронное оборудование для радиоэлектронной борьбы;

- Запасные части;

- Финансирование обучения военнослужащих ЗСУ, технического обслуживания и поддержания переданной техники.

Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить дополнительные возможности и предоставить их Украине для самообороны».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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