Новости из США. Понедельник-вторник, 21-22 ноября 2022

Сегодня в выпуске:

• Новый пакет финансовой помощи Украине.

• Судебные дела Трампа и связанные с Трампом расследования.

• Брифинг в Госдепартаменте о военных преступлениях России.

• Выступление министра обороны Ллойда Остина «Почему Украина имеет значение» на конференции по безопасности в Галифаксе 19 ноября (перевод почти полного текста выступления – это почти 5 страниц. Но прочитайте. Не пожалеете. Очень сильное выступление).

* Новый пакет финансовой помощи Украине. США выделили через Всемирный Банк новый пакет финансовой помощи Украине – $4.5 миллиарда будут перечислены непосредственно в бюджет Украины двумя траншами до конца 2022 года.

В заявлении Всемирного Банка говорится, что этот пакет помощи «поможет поддерживать основные услуги и основные функции правительства на национальном и региональном уровнях в условиях борьбы с российскими войсками». «Деньги, предоставленные США, помогут выплатить зарплату работникам больниц, государственным служащим, учителям, пенсии пожилым людям, и поддержать социальные программы для уязвимых слоев населения».

Специально для тех, кто беспокоится о том, чтобы эта помощь не была использована не по назначению, Агентство США по международному развитию USAID, через которое выделяется эта помощь, заявило, что «надежные гарантии, установленные Всемирным Банком, в сочетании с финансируемой USAID экспертной поддержкой стороннего мониторинга, внедренной в украинское правительство, обеспечивают подотчетность и прозрачность в использовании этих средств».

* Судебная хроника.

- Верховный Суд США во вторник отказался рассматривать апелляцию Трампа на решение окружного и апелляционного судов, не удовлетворивших его иск, в котором он требовал запретить IRS – федеральной налоговой службе передавать в комитет по доходам бюджета Палаты Представителей его налоговые декларации. Трехлетняя судебная тяжба, которую вел Трамп, закончилась, и комитет получит его налоговые декларации уже завтра.

Очевидно, основной целью Трампа было затянуть рассмотрение его апелляции до того времени, когда большинство в Палате Представителей и ее комитетах перейдет к республиканцам с тем, чтобы они просто отменили требование предыдущего состава комитета. Цель не достигнута. Ни один из девяти судей Верховного Суда, в том числе трое судей, назначенных Трампом, не пожелал рассматривать его апелляцию (для ее рассмотрения требовалось согласие минимум четырех судей).

Так что, члены комитета успеют до окончания работы нынешнего состава комитета (он работает, как и весь Конгресс 117-го созыва до 3 января 2023 года) изучить налоговые декларации Трампа.

Собственно, содержание его налоговых деклараций известно. Благодаря утечке, организованной кем-то в IRS, они стали достоянием газеты Нью-Йорк Таймс, которая опубликовала огромную статью с их анализом в конце сентября 2020 года.

Согласно этому анализу, в течение 10 лет (в течение 15-летнего периода 2005-2020 годов) Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог, показывая в налоговых декларациях огромные убытки. За 2016 и 2017 годы Трамп заплатил федеральный подоходный налог $1500 (по $750 за каждый из этих двух лет). Чтобы было ясно, что это за сумма – люди с доходом до $9,875 в год или семейная пара с доходом до $19,750 в год должны платить федеральный подоходный налог в размере 10%. То есть, доход «миллиардера» и самого «успешного бизнесмена» всех времен и народов Трампа в 2016 и 2017 годах составлял по его налоговым декларациям по $7,500 (семь тысяч пятьсот долларов) в год. У Трампа огромные долги, причем часть из них – задолженность перед иностранными кредиторами, долги, исчисляемые сотнями миллионов долларов, срок выплаты которых приближается и выплату по которым он лично гарантировал. У Трампа много проблемной собственности. И так далее.

- Республиканский сенатор Грэм, который с конца 2016 года по крайне мере до недавнего времени был одним из самых верных сторонников Трампа, давал во вторник показания в течение более, чем двух часов, в специальном большом жюри в округе Фултон в Атланте в Джорджии, отвечая на вопросы прокуроров по делу об оказании давления на власти Джорджии с целью заставить их сфальсифицировать результаты выборов 2020 года в пользу Трампа. Грэм подавал судебный иск, требуя отменить повестку в большое жюри на том основании, что он, якобы, выполнял обязанности сенатора, когда звонил государственному секретарю Джорджии и по сути просил его забраковать часть голосов, поданных по почте за Байдена и поискать больше голосов, поданных за Трампа. Ни окружной, на апелляционный, ни Верховный суды с тем, что это входит в обязанности сенатора, не согласились, и Грэму пришлось отправиться в Атланту, чтобы давать показания.

- Там же, в Атланте, в апелляционном суде 11-го округа, коллегия из трех судей апелляционного суда проводила во вторник слушания по апелляции министерства юстиции США на решение окружного судьи во Флориде о том, чтобы назначить специального мастера для проверки нет ли среди 22 тысяч страниц документов, изъятых ФБР во время обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго его личных документов или документов, на которые он требует распространить привилегии «адвокат-клиент», либо «привилегии исполнительной власти» (последнее – полный абсурд – правительственные документы, которые Трамп вывез из Белого Дома, по определению являются собственностью народа США, представляемого исполнительной властью). Ранее тот же апелляционный суд постановил, что все секретные документы, изъятые при обыске, должны быть изъяты из числа документов, рассматриваемых специальным мастером, и могут использоваться прокуратурой и ФБР для проведения расследования. Трамп подал апелляцию в Верховный Суд, который отказался ее рассматривать.

Теперь министерство юстиции требует, чтобы решение о назначении специального мастера было вообще отменено.

Судя по вопросам, которые задавали судьи адвокатам Трампа, их аргументы впечатления на судей не произвели. Председатель апелляционного суда Вильям Прайор (назначенный президентом Бушем-младшим) сказал адвокатам Трампа, что все их аргументы, кроме того, что их подзащитный – бывший президент США, являются эфемерными и что они требуют от суда создать опасный прецедент, по которому любой человек, у которого был проведен обыск с разрешения суда в связи с тем, что прокуратура имела основания считать, что найдет при обыске доказательства совершения преступления, сможет блокировать расследование, проводимое прокуратурой, обращаясь в суд с иском, аналогичным иску, который подал Трамп.

Решение суда будет принято в ближайшее время и, судя по сегодняшней реакции судей, это решение будет не в пользу Трампа.

* В понедельник в Госдепартаменте прошел брифинг специального посланника США по вопросам международной криминальной юстиции Бет Ван Шаак о военных преступлениях, совершенных и совершаемых Россией в Украине.

Вот несколько цитат из того, что говорила Бет Ван Шаак:

«Агрессия против Украины является демонстративным нарушением Устава ООН, и у нас есть все больше доказательств того, что эта агрессия сопровождалась систематическими военными преступлениями, совершенными в каждом регионе, где оказались российские войска. Это включает в себя преднамеренные, неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры. Мы видим жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными, а также попытки скрыть эти преступления.

Мы получаем сообщения о том, что граждан казнят, убивая их со связанными руками. У нас данные о телах со следами пыток. Мы имеем ужасающие свидетельства гендерного насилия, включая сексуальное насилие в отношении женщин и детей. Генеральная прокуратура Украины уже выявила тысячи случаев, которые могут быть квалифицированы как военные преступления. И все это без учета того, что происходит на территориях, которые все еще находятся под оккупацией или контролем России. Поэтому мы ожидаем, что по мере освобождения этих районов будут накапливаться дополнительные доказательства».

«Я хочу также обратить внимание на то, что нарушения Россией международного права включают создание обширной транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, которым сейчас подвергаются тысячи украинских граждан. Существуют убедительные отчеты, описывающие физическое и психологическое насилие, включая казни, как часть этих операций, а также насильственное перемещение и депортацию, включая тысячи украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями на территории России».

«Вторжение России в Украину и нанесенный Россией ущерб вызвали беспрецедентное количество инициатив по привлечению виновных к ответственности. Соединенные Штаты поддерживают все существующие международные усилия по расследованию и изучению злодеяний в Украине, и это включает в себя текущие расследования Международного уголовного суда, учитывая, что Украина согласилась на его юрисдикцию. Существует Комиссия ООН по расследованию, также имеющая в Украине миссию по мониторингу прав человека. А европейцы создали совместную следственную группу через сеть Евроюст, которая недавно разработала и изменила свои правила, чтобы она могла служить хранилищем доказательств совершения международных преступлений.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан на прошлой неделе был в Вашингтоне, где проводил брифинги для политиков и встречи на Капитолийском холме. Он также принимал в Гааге двухпартийную делегацию Конгресса, где он смог обсудить свои приоритеты и подход к вопросу Украины и к другим ситуациям, находящимся под его юрисдикцией».

«Все эти усилия показывают, что подразделения по расследованию военных преступлений в Европе и в других странах все больше взаимодействуют друг с другом. Эти структуры и прокуроры обмениваются информацией и стратегиями. Они обмениваются персоналом. И все они участвуют в усилиях по продвижению правосудия по всем имеющимся юрисдикционным основаниям».

* Пресс-служба Пентагона опубликовала полную стенограмму выступления министра обороны США Ллойда Остина «Почему Украина имеет значение» на конференции по безопасности в канадском городе Галифаксе в субботу, 19 ноября. Вот почти полный перевод выступления Ллойда Остина:

«Россия выбрала войну.

Россия выбрала агрессию.

Но Украина решила дать отпор.

Украина решила защищаться.

И мир объединился, чтобы помочь

Президент Байден объединил страны доброй воли, как он выразился, «для противостояния глобальной политике страха и принуждения». И с момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля страны всего мира объединились вокруг нескольких четких важных принципов.

И эти важные принципы заключаются в том, что страны не имеют права вторгаться на территорию своих мирных соседей.

Автократы не имеют права силой перекраивать границы.

А имперские амбиции хулиганов не должны перевешивать суверенные права государств-членов ООН.

С этим согласны страны всего мира - от Финляндии до Японии, от Марокко до Новой Зеландии.

Исход войны в Украине определит курс глобальной безопасности в этом молодом веке. И у тех из нас, кто живет в Северной Америке, нет возможности отсидеться в стороне.

На карту поставлены стабильность и процветание по обе стороны Атлантики. Вы знаете, что торговые отношения США с Европейским союзом - самые крупные в мире. Поэтому, когда агрессор создает огромный кризис безопасности в Европе, это бьет и по обычным американцам и канадцам».

«Поэтому сегодня я хотел бы поговорить о четырех причинах, по которым Украина имеет значение для всех нас.

Во-первых, развязанная путиным война представляет собой прямую угрозу европейской безопасности.

Во-вторых, российская агрессия - это явный вызов нашим союзникам по НАТО.

В-третьих, преднамеренная жестокость России - это атака на наши общие ценности и на верховенство закона.

И, наконец, вторжение России подрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нашу безопасность.

Поэтому наша поддержка самообороны Украины - это инвестиции в нашу собственную безопасность и процветание.

Но сначала давайте внесем ясность. Вторжение путина вызвало худший кризис в европейской безопасности со времен окончания Второй мировой войны.

Вы знаете, путин попытался завоевать самую большую страну в Европе за пределами своей собственной. Постоянный член Совета Безопасности ООН попытался лишить демократии более 43 миллионов человек.

Вот почему в нашей недавно опубликованной Стратегии национальной обороны Россия названа «острой угрозой».

И соседи России в Европе наблюдают за ее агрессией с нарастающей тревогой. Они прекрасно понимают, что 24 февраля изменило мир. И они борются с нестабильностью, разрушениями, человеческими страданиями, потоком беженцев и другими опасностями, которые представляет для всех еще более безрассудная и агрессивная Россия».

«Теперь я перехожу ко второй причине, почему Украина имеет значение.

Вторжение России в Украину бросило исторический вызов нашим союзникам по НАТО, включая Канаду.

Мы обновили нашу позицию, чтобы обеспечить готовность обороны и сдерживания НАТО к грозящим опасностям».

«НАТО - это оборонительный альянс. Он не стремится к конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы для России.

Не заблуждайтесь: мы не будем втянуты в развязанную путиным войну.

Но мы поддержим Украину в ее борьбе за самооборону.

И мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.

И мы будем продолжать укреплять коллективную оборону и силы сдерживания НАТО».

«Это подводит меня к третьей причине, почему Украина имеет значение.

Видите ли, в ведении войны все еще существуют правила.

И если большая держава может пренебрегать этими правилами, это побуждает других пренебрегать международным правом и международными нормами.

Поэтому мы полны решимости защищать эти правила - и особенно основополагающий принцип неприкосновенности тех, кто не участвует в боевых действиях. Потому что чем больше он разрушается, тем опаснее становится наш мир.

Россия не просто ведет агрессивную войну. Она также намеренно атакует гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру без какой-либо военной цели.

И это не случайные промахи. Это не исключения из правил.

Это зверства.

В результате российских военных обстрелов невинные украинцы остались без тепла, воды и электричества.

Мы видели атаки на школы. Мы видели, как убивают детей. Больницы разбомблены. Центры украинской истории и культуры превращены в руины.

Россия убила тысячи гражданских лиц в Украине, по данным ООН. Более 7 миллионов украинских беженцев бежали в другие страны.

И все это происходит после тревожных радикальных заявлений российских лидеров.

За несколько дней до своего вторжения путин заявил, что «современная Украина была полностью создана Россией».

Это тревожный прогноз путинского видения - видения мира, в котором автократы решают, какие страны являются настоящими, а какие могут быть уничтожены.

Как сказал президент Байден на Генеральной Ассамблее ООН, «эта война направлена на то, чтобы уничтожить право Украины на существование как государства, просто и ясно». И затем он добавил: «Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили, это должно заставить вашу кровь стынуть».

Так оно и есть».

«Международный порядок, основанный на правилах, - это не какой-то абстрактный политологический жаргон.

Это одно из величайших достижений человечества.

Это структура международных институтов, союзов, законов и норм, созданная с огромными затратами союзниками - включая (и особенно) Соединенные Штаты - после ужасных последствий Второй мировой войны.

Союзники по Второй мировой войне объединились, по словам Уинстона Черчилля, «чтобы вести войну против чудовищной тирании, никогда не превзойденной в мрачном, прискорбном каталоге человеческих преступлений».

Цена остановки нацистской Германии и стран Оси была почти невообразимой. В этой войне погибло более 400000 американских военнослужащих и более 44000 канадцев. Десятки миллионов гражданских лиц по всему миру были убиты в результате военных действий и геноцида.

Но союзники победили - в том числе благодаря большому вкладу советских вооруженных сил, которые понесли огромные потери, составившие, по оценкам, более 8 миллионов погибших.

И союзники объединились, чтобы построить лучший мир из разрухи, которая была после войны».

«И сейчас эти принципы по-прежнему помогают обосновывать необходимость поддержания международного порядка, основанного на правилах.

Это порядок, в котором малые государства имеют те же права, что и крупные.

Процветание делится между всеми народами, а не присваивается империями или автократами.

Ядерное оружие находится под ответственным контролем и не используется для создания угрозы всему миру.

Споры решаются путем переговоров, а не кровопролития.

Это мир, где суверенитет уважают, а не попирают.

Где гражданское население защищено, а не подвергается атакам.

И мир, где границы соблюдаются, а не перекраиваются силой.

Цена установления порядка после Второй мировой войны была слишком высока, чтобы просто так от нее отказаться. У нас есть обязательства в области безопасности, от которых мы не можем отказаться.

Лидерство США помогло создать международный порядок, основанный на правилах, и лидерство США жизненно важно для его поддержания».

«И люди всего мира не хотят возвращаться назад, чтобы пережить новую мрачную эпоху потрясений, хаоса и войны.

И вторжение России предлагает нам увидеть возможный мир тирании и беспорядков, в котором никто из нас не хочет жить.

И это приглашение во все более небезопасный мир, над которым нависла тень распространения ядерного оружия.

Потому что за путиным наблюдают его соратники-автократы. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту. А это может запустить опасную спираль распространения ядерного оружия.

Война, развязанная путиным, показывает всему миру опасность беспорядка.

Это вызов безопасности, с которым мы сталкиваемся. Он неотложный, и он исторический. Но мы собираемся ответить на него».

«Основные принципы демократии находятся под ударом по всему миру. Но мы находимся здесь среди друзей, которые разделяют наши демократические ценности.

У себя дома это означает, что мы дорожим свободными и справедливыми выборами. И верховенство закона. И свободную, независимую и энергичную прессу. И право на свободу вероисповедания. Свободу говорить то, что думаешь, верить в то, что у тебя на сердце, выступать за те дела, которые волнуют твою душу.

А за границей это означает, что мы вновь посвящаем себя утверждению, что свободное правительство, свободные умы и свободные народы всегда будут сильнее автократов, которые считают, что их власть - это все, что имеет значение.

И вот за эти трагические месяцы ненужной войны мир увидел нечто необычное.

Россия, видите ли, думала, что сможет легко завоевать Украину - но украинцы великолепно защищаются.

Россия думала, что Запад расколется, но наши союзники и партнеры едины и тверды.

Россия думала, что демократия - это израсходованная сила, но свободные люди во всем мире сплотились вокруг права Украины на самооборону».

«Теперь мы знаем, что впереди могут быть и тяжелые времена, поскольку Украину ожидает суровая зима. А поскольку позиции России на поле боя ослабевают, путин может снова прибегнуть к безответственному бряцанию ядерным оружием.

Но мы справимся с этими вызовами – все вместе.

И мы будем продолжать черпать вдохновение у украинского народа.

Знаете, всего несколько дней назад отец в Киеве наполнял канистру водой для его жены и их новорожденного ребенка. Его семья оказалась без тепла и воды из-за отключения электричества.

Но он сказал, что какой бы плохой ни была зима, это лучше, чем поддаться тирании.

Вот это и есть дух Украины.

Это дух, который победил в Киевской битве, отвоевал остров Змеиный, освободил Херсон и Харьковскую область.

И это показывает моральную силу свободного народа, сражающегося за защиту своей жизни, своей страны и своих неотъемлемых прав.

Знаете, у русских огромные вооруженные силы и впечатляющее оружие. Но это не помогло им одержать победу в завоевательной и жестокой кампании.

И причина проста.

Видите ли, война - это не только оружие.

И это касается тех, кто борется за это.

Как сказал президент Байден, «Украина никогда не станет победой России, потому что свободные люди отказываются жить в мире безнадежности и тьмы».

И канадский парламент услышал подобное послание от другого американского президента в мае 1961 года, когда Джон Кеннеди совершил свою первую зарубежную поездку во время своего президентства.

Наш союз, заявил он, «рождается не из страха, а из надежды».

И мы, дамы и господа, являемся хранителями этого союза, рожденного надеждой.

И я верю, что наша поддержка сил свободы в Украине останется неизменной в любое время года и в любую бурю.

Свободные люди всегда будут отказываться заменить открытый порядок правил и прав на порядок, продиктованный силой и страхом.

И именно поэтому Украина имеет значение.

Потому что правила имеют значение.

Суверенитет имеет значение.

И свобода имеет значение».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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