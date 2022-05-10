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Новости последнего час из страны-оккупанта:

Новости последнего час из страны-оккупанта:

1. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что уходит в отставку

2. Глава Марий Эл Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост

3. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок

4. Губернатор Кировской области покидает пост

5. Губернатор Томской области покидает свой пост

Причины разные: «дать дорогу молодым», «продолжить работу на другом уровне», « ̶е̶@̶а̶л̶ ̶я̶ ̶в̶а̶ш̶е̶ ̶п̶р̶а̶в̶и̶т̶е̶л̶ь̶с̶т̶в̶о̶».

6. Власти Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за сложных погодных условий

Источник: https://t.me/shipilovnews/637

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: россия

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