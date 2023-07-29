Іноземні ЗМІ в момент змінили тональність оцінок бойових дій в Україні. Що трапилося?!

▶ ️Ще на початку тижня депресивні публікації розповідали про «патовість» на фронті, то зараз західні медіа мало не засліплюють своїм оптимізмом.

● «ЗСУ обрали нову тактику наступу. Замість прориватися через російські мінні поля, українські Сили Оборони тепер зосередилися на обстрілі російських оборонних позицій сильним артилерійським вогнем. Артилеристи, управляючи реактивними системами залпового вогню та гаубицями (деякі з яких споряджені касетними боєприпасами, поставленими США) розчищають шлях для невеликих груп саперів та піхотних підрозділів. Потім уперед просувається піхота», - Financial Times.

● «Основний удар контрнаступу розпочався, коли українська армія перекинула тисячі підготовлених і оснащених на Заході підкріплень у передбачувано слабке місце в російській обороні в Запорізькій області», - The Guardian.

● «Україна нарощує темп атак. За інформацією двох американських чиновників, Київ перекинув додаткові сили на південний схід, що свідчить про те, що ЗСУ виявили потенційно слабкі місця в оборонних лініях окупантів», - CNN.

● «Попри мінні поля та інші перешкоди, Україна має достатньо можливостей для продовження контрнаступу проти армії РФ», - глава пентагону Ллойд Остін. За його словами, Україна добре підготовлена для досягнення успіху на полі бою.

● «ЗСУ розпочали новий етап контрнаступу на південь від Оріхова (Мелітопольський напрямок) у Запорізькій області. За даними джерел у пентагоні, Сили Оборони України застосували частину нових з'єднань, підготовлених спеціально для контрнаступу. Досі вони були в резерві», - New York Times.

● «Мета — перерізати сухопутний міст між окупованими Росією територіями України та Кримським півостровом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб стратегічно важливий півострів потрапив у зону дії української артилерії», - Frankfurter Allgemeine Zeitung.

● "Україна виправдовує наші очікування. Вони широко застосовують план, який розробляли з нами, американцями та іншими минулої зими. Україна виявляє належну обережність", — сказав державний міністр збройних сил Британії Джеймс Гіппі в інтерв‘ю The Telegraph.

▶ ️Цей медійний оптимізм не повинен нас засліплювати. З одного боку, він свідчить про очевидний перелом на фронті, проте з іншого - на багатьох ділянках ворог найближчим часом пробуватиме відбити втрачені висоти. Схоже, окупанти намагаються виграти час, аби побудувати нові лінії оборони й «відійти на заздалегідь підготовлені позиції».

✔️ Іншими словами, над лінією фронту і далі нависає туман війни, і в медіа зʼявлятимуться чимало контроверсійної інформації. Головне, що треба знати про поточний момент, так це те, що резерви вже вводяться в дію, і найближчих декілька місяців повинні стати переломними.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/834

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