Ніщо так не видавало «нацистський київський режим», як двоє небайдужих, котрі дерлися гасити пожежу на одному з куполів кремля ще до її загоряння

Інститут вивчення війни повністю підтвердив (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-3-2023) мою вчорашню версію феєрверку в Кремлі. Хоча, зізнаюся, спершу і мені вона здалася екстравагантною.

Тепер - коли театральність замаху розкрито - можна сказати, що купол в кремлі зірвало і в прямому, і в переносному сенсі.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/758

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