Інститут вивчення війни підтверджує мою версію про запасний план путінської «перемоги»

▶️ Путін зібрався до Білорусі, переслідуючи дві цілі - ISW:

● Перша, - встановити міцніший контроль над Білоруссю, позбавивши Луку значної частини його нинішніх повноважень.

● Друга, - створити умови для наступу на Київ з півночі.

▶️ Про цей сценарій «технічної перемоги» писали ще 11 днів тому, і навіть розподали, що чекає Луку після очевидної відмови повністю лягти під Москвуhttps://allkharkov.ua/news/pro/otochennia-pytna-pridymalo-alternativnii-scenari-zavershennia-vini.html:

● 1. Російська спецура під українським прапором робить у Мінську спробу державного перевороту з метою захоплення влади. Легенда вже є: українські «нацисти» спільно з білоруською «агентурою» хочуть використати Білорусь як новий плацдарм для війни з Росією.

● 2. «Доблесна» російська армія разом з вірними їй військами бульбашів знищують «неонацистських найманців» і рятують народ Білорусі від поневолення «неонацистами» та НАТО.

● 3. Виникають «супутні втрати» у вигляді фізичного усунення Лукашенка нібито українською диверсійною групою…

● 4. На чолі Білорусі росіяни ставлять лояльного фігуранта.

▶️ Анексія Білорусі мала б частково перекрити поразку в Україні. Поглинання Білорусі ватникам продається як "та сама" очікувана перемога, яку можна згодувати російському охлосу перед президентськими виборами 2024 року.

▶️ А що далі? Наступ на Україну?

● З одного боку, - ймовірно. Кремль отримує додатковий мобілізаційний ресурс і хороший плацдарм для можливого наступу на Україну з півночі.

● З іншого, мої джерела в силових структурах припускають, що отримавши Білорусь, Росія зможе торгуватися з Заходом щодо виведення військ з частини території України в обмін на мир і визнання анексії РБ. Російським "турбопатріотам" пояснять, що всі цілі спецоперації досягнуті, росіян врятовано від підступного НАТО.

Спостерігаємо… Не всім планам фюрера судилося збуватися… Але реперні точки відомі.

Вірте в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/orestokratiia/551

Новости портала «Весь Харьков»