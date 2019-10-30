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ОБСЄ виявила "незвичні черги" під Горлівкою: подробиці

ОБСЄ виявила незвичні черги під Горлівкою: подробиці

Було зафіксовано черги з приблизно 1000 автомобілів, щонайменше 150 автобусів та 1000-1500 пішоходів

У щоденному звіті СММ ОБСЄ з приводу ситуації на Донбасі було зазначено, що у суботу зафіксовано надзвичайно довгі черги на блокпості російських збройних угрупувань біля окупованої Горлівки. Про таке повідомив "Укрінформ".

"26 жовтня о 9:50 на блокпості біля Горлівки команда Місії бачила незвично довгі черги з приблизно 1000 автомобілів, щонайменше 150 автобусів та 1000-1500 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів, а також чергу з приблизно 70 автомобілів, 5 автобусів і близько 100 пішоходів, які прямували до непідконтрольних урядові районів", – зазначено у звіті.

Крім того, того ж дня о 9:30 на блокпості на автошляху Н15 біля н. п. Кремінець (непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) команда Місії бачила чергу приблизно із 320 автомобілів, 11 автобусів і 400 пішоходів, які прямували до підконтрольних урядові районів.

Источник: 5.ua

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Темы: ОБСЕ, ордло

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