Обыски в облэнерго: комментарий полиции

Обыски в облэнерго проводятся в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО "Харьковоблэнерго". Об этом сообщили в полиции.

Сегодня, 11 февраля, следователи ГУ Нацполиции в Харьковской области с оперативным сопровождением Департамента стратегических расследований проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго" и по местам проживания некоторых работников общества.

Досудебное расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий", - отметили в полиции.

Напомним, днем 11 февраля в Сети появилась информация о том, что к зданию "Харьковоблэнерго" на улице Плехановской прибыли "вооруженные люди".

В других постах фигурировали формулировки "куча полиции с автоматами", "прибыли броневики", а также версии о рейдерском захвате предприятия. Высказывались также предположения, что на территории предприятия проводятся учения СБУ, о которых ведомство предупреждало.

В пресс-службе предприятия отметили, что сотрудники могут свободно перемещаться между кабинетами. Работа с клиентами тоже ведется в обычном режиме.

Источник: sq.com.ua

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