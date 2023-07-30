Оцінюють завдані росіянами збитки: представники ЮНЕСКО прибули в Одесу

У місті представники ЮНЕСКО проведуть оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам унаслідок російських ракетних ударів у липні.

Як повідомили в Одеській ОВА, місія працюватиме в місті чотири дні, її представники фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак. Також місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.

Нагадаємо, у ніч на 23 липня російські військові вдарили (https://t.me/spravdi/31761) по Одесі ракетами. Руйнувань зазнали Свято-Преображенський кафедральний собор, Дім вчителя, житлові будинки.

Джерело: https://t.me/spravdi/32000

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