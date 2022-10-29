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Один із компонентів іранського дрону Mohajer 6 – український – ГУР

Один із компонентів іранського дрону Mohajer 6 – український – ГУР

Українські розвідники виявили, що деталі Mohajer 6 – промарковані фарсі – південно-західною іранською мовою. Це свідчить про іранське походження безпілотника.

Виявлено також компоненти з різних країн світу:

-США;

-Японії;

-Китаю;

-Швеції;

-Австрії.

“І – навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили”

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85990

Новости портала «Весь Харьков»

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