Сегодня 10:25
Просмотров: 38
Один із компонентів іранського дрону Mohajer 6 – український – ГУР
Українські розвідники виявили, що деталі Mohajer 6 – промарковані фарсі – південно-західною іранською мовою. Це свідчить про іранське походження безпілотника.
Виявлено також компоненти з різних країн світу:
-США;
-Японії;
-Китаю;
-Швеції;
-Австрії.
“І – навіть один компонент українського виробництва. Тепер спеціалісти ГУР розбиратимуться, як вони туди потрапили”
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/85990