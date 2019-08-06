Огонь охватил три этажа фитнес-клуба: подробности ночного пожара на Салтовке

Олег приехал оценивать масштабы ущерба, причиненного ночным пожаром. Мужчина говорит: сами помещения спортивного клуба от огня почти не пострадали. Им понадобится только косметический ремонт.

Олег, представитель владельца

Сегодня ночью произошло техническое возгорание, связанное с перегревом дымохода. Дымоход не выдержал. Топилась баня, дымоход не выдержал, из-за этого произошел нагрев фасада. Фасад вспыхнул

Мужчина рассказывает: работники заведения, которые находились в то время в помещении, сначала пытались потушить огонь собственными силами.

Олег, представитель владельца

Работники приложили максимально усилий к тушению. Они воспользовались огнетушителями. Просто это возгорание произошло быстро и сразу захватило большую часть фасада. Вовремя среагировали пожарные - моментально потушили

На данный момент, говорит мужчина, сумма ущерба пока неизвестна. Ведь, скорее всего, придется полностью заменять внешнюю часть здания, которая пострадала от огня.

Также от высокой температуры занялась передняя часть автомобиля, который был припаркован рядом.

Александр, мастер

Всё, я думаю, будут всё менять. Весь полностью демонтаж будет делаться. Часть трубы, здание вокруг и фасад. Внутри как бы всё целое. Окна. Всё такое…

Сообщение о пожаре в спортивном клубе на улице Гвардейцев-Широнинцев поступило на линию «101» примерно в три часа ночи, говорит помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом.начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

Перше повідомлення надійшло, там спрацювала пожежна автоматична сигналізація. І до нас надійшло повідомлення, що там сталася пожежа. Вже туди були направлені перші наші підрозділи і коли вони прибули… Потім сталось, що зателефонував черговий, який там знаходився. А також, коли прибули к місцю перші наші відділення, вони ще додатково запросили ще автоцистерни для гасіння цієї пожежі, а також і автодрабини

Именно наличие пожарной сигнализации, говорит Игорь Лупандин, спасло здание от полного возгорания. Всего в тушении пожара было задействовано 26 спасателей.

Игорь Лупандин, пом. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области

По приїзду перших підрозділів було встановлено, що площа складає біля 70 квадратних метрів. А так вона розповсюджувалася вже з першого по третій поверх. Пожежа сталася в зовнішній стороні цього будинку, мається на увазі там був «утіплювач» стіни

Игорь Лупандин говорит: локализовать огонь спасателям удалось менее чем за 20 минут. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.

Агентство Телевидения Новости