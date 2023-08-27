Оккупанты не только проводят тренировки на МиГ-31К, но и пытаются надавить на украинцев
В Воздушных силах отреагировали на позавчерашние многочисленные тревоги
«Полеты все же связаны с тренировкой летного состава с выходом в район пусков. Обучение пилотов - это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику и психологическое состояние. Враг это прекрасно понимает», - объяснил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К непродолжительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги продолжались до полутора часов.
Джерело: https://t.me/u_now/110120