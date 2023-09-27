Оккупанты планируют "легализовать" разворовывание украинских недр в Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики готовятся раздавать «лицензии» на добычу полезных ископаемых. В списке полезных ископаемых, на добычу которых оккупационная администрация хочет разрешить, оказались глина, известняк, песок и многое другое.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«У всех подобных «лицензий» нет юридической силы и призваны они только создать иллюзию легитимации ограбления региона, которое и так происходит. После деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастен к выдаче фейковых документов, а также занимающиеся грабежом непосредственно понесут ответственность за преступления перед украинским народом», - говорится в сообщении.

Курирует проект грабежа украинских недр российское министерство природы.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24243

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