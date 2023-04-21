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Оккупанты захватили 740 украинских месторождений полезных ископаемых и незаконно пользуются ими

Оккупанты захватили 740 украинских месторождений полезных ископаемых и незаконно пользуются ими

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

«Сегодня РФ оккупировала 740 украинских месторождений полезных ископаемых. Преступным путем фактически воруя то, что ей не принадлежит. Но в цивилизованных взаимоотношениях нет места ни этой стране, ни ее компаниям, которые непосредственно или косвенно финансируют терроризм и преступления против украинского народа», — отметил он.

Джерело: https://t.me/u_now/94135

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