Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 16

Окупанти ніде не почуватимуться в безпеці

Окупанти ніде не почуватимуться в безпеці

Вночі 6 серпня бійці спецпідрозділу «Артан» і Морського центру ГУР МО здійснили успішний рейд на тимчасово окуповану Тендрівську косу, де знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів.

▶️ Виконавши поставлене завдання, включаючи його секретну частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

▶️ Українські воїни в черговий раз продемонстрували високий рівень підготовки, сміливість і витривалість. Операції ГУР МО безумовно увійдуть до підручників воєнної майстерності.

▶️ Ворог ніде не почуватиметься у безпеці, особливо на загарбаних ним чужих територіях.

▶️ Тендрівська коса, як і всі інші тимчасово окуповані території України, будуть неодмінно визволені з-під російської окупації і відновлені.

Джерело: https://t.me/spravdi/40660

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала інформатора фсб, який наводив російські «Ланцети» на Миколаїв
Сегодня 08:40    62
Гелікоптер Мі-28 на Курщині збив FPV-дрон СБУ - джерело
Сегодня 08:30    78
Колишні власники Сахалінського родовища домагаються скасування арешту майна у суді — АРМА
Сегодня 08:19    80
Злочинець путін повинен бути заарештован у Мексиці
Сегодня 08:14    98
Оперативна інформація станом на 08.00 08.08.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    95
51% видатків Держбюджету пішло на оборону у першому півріччі 2024. Це майже 1 трильйон гривень
Сегодня 07:58    92
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 8 серпня 2024 року від ДСНС
Сегодня 07:56    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно
Сегодня 07:53    82
Суджанская операция: цели, перспективы и последствия – анализ Александра Коваленко
Сегодня 07:48    110
8 серпня 1919 року загинув отаман Дмитро Соколовський
Сегодня 07:40    96
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 