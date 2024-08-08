Окупанти ніде не почуватимуться в безпеці

Вночі 6 серпня бійці спецпідрозділу «Артан» і Морського центру ГУР МО здійснили успішний рейд на тимчасово окуповану Тендрівську косу, де знищили техніку, особовий склад і фортифікації окупантів.

▶️ Виконавши поставлене завдання, включаючи його секретну частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

▶️ Українські воїни в черговий раз продемонстрували високий рівень підготовки, сміливість і витривалість. Операції ГУР МО безумовно увійдуть до підручників воєнної майстерності.

▶️ Ворог ніде не почуватиметься у безпеці, особливо на загарбаних ним чужих територіях.

▶️ Тендрівська коса, як і всі інші тимчасово окуповані території України, будуть неодмінно визволені з-під російської окупації і відновлені.

Джерело: https://t.me/spravdi/40660

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