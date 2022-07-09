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Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ (аудіо)

Окупанти «полюють» за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ (аудіо)

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався контрактник зс рф, який розмовляв зі своєю дружиною.

«У меня дох#рища украинских носков, и я понимаю …какие они пиз#атые. Наши уставные носки… ими я не знаю че… полы мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки по 400 рублей, по 600 рублей… вот у них такие выдают», - каже окупант.

Він вихваляється американським камуфляжем, який теж поцупив в українців.

Хоча запевняє, що справа не у виробнику. Не менш якісне і те, що виробляється для війська в Україні: «Да даже не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, шлема их. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так».

Та що ж тут не зрозумілого: наші воїни – це гордість України! І кожен українець допомагає фронту, як може, і працює на перемогу.

А кому потрібні загарбники? Місце «другої армії світу» – у пластикових пакетах для «вантажу 200»!

Источник: ssu.gov.ua

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