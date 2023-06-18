Окупанти у Мелітополі влаштовують між собою перестрілки, провокують аварії та забирають в комендатуру «підозрілих» людей

Безчинства росіян відбуваються за стінами квартир і будинків мирних мешканців, повідомив в етері телемарафону мер міста Іван Федоров.

- В ніч з 15 на 16 червня п’яні військові рф, які заселились в одну з квартир багатоповерхівки в мікрорайоні, відкрили вогонь по фсбшниках і військовій поліції, які приїхали їх вгамувати.

Федоров підкреслив, що місцеві бояться виходити з дому, адже на вулиці коїться страшне:

● окупанти провокують ДТП;

● на великих перехрестях міста встановлюють блок-пости і проводять тотальні обшуки;

● «підозрілих» людей забирають в комендатуру або садять на підвал.

Джерело: https://t.me/spravdi/30465

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