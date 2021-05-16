Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2197 осіб;

● летальних випадків – 322;

● ️одужало – 17 202 особи;

● ️здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 2 150 244 особи;

● одужало – 1 849 803 особи;

● летальних випадків – 47 942;

● проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та

Львівській (432) областях.

23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні.

936 499 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 936 497 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 13 661 особа (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 544 випадки/ 1 652 щеплення;

Вінницька область – 141 випадок/ 894 щеплення;

Волинська область – 206 випадків/ 742 щеплення;

Дніпропетровська область – 518 випадків/ 1 817 щеплень;

Донецька область – 480 випадків/ 1 174 щеплення;

Житомирська область – 140 випадків/ 926 щеплень;

Закарпатська – 97 випадків/ 1 085 щеплень;

Запорізька область – 342 випадки/ 1 021 щеплення;

Івано-Франківська область – 115 випадків/ 1 378 щеплень;

Київська область – 318 випадків/ 678 щеплень;

Кіровоградська область – 95 випадків/ 488 щеплень;

Луганська область – 159 випадків/ 593 щеплення;

Львівська область – 432 випадки/ 2 026 щеплень;

Миколаївська область – 212 випадків/ 617 щеплень;

Одеська область – 351 випадок/ 1 364 щеплення;

Полтавська область – 298 випадків/ 1 512 щеплень;

Рівненська область – 353 випадки/ 874 щеплення;

Сумська область – 190 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 153 випадки/ 688 щеплень;

Харківська область – 630 випадків/ 620 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 511 щеплень;

Хмельницька область – 192 випадки/ 1 038 щеплень;

Черкаська область – 345 випадків/ 417 щеплень;

Чернівецька область – 88 випадків/ 590 щеплень;

Чернігівська область – 211 випадків/ 594 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

● Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та 910 пунктами щеплення.

● Станом на 14 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 553 415 людей.

Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Харьковская область лидирует по новым случаям COVID-19

Количество зарегистрированных случаев заболевания за время эпидемии превысило 143 тысячи.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 630 новых случаев коронавирсуной инфекции, 16 человек скончались, 1130 - выздоровели.

Так, по состоянию на 15 мая, за время пандемии всего было зарегистрировано 143045 случаев COVID-19, 3018 - скончались, 12573 - выздоровели.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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