Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 152 особи;
● летальних випадків – 166;
● одужало – 10 328 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 146 963 особи;
● одужало – 847 391 особа;
● летальних випадків – 20 542;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 896 випадків;
Вінницька область – 209 випадків;
Волинська область – 127 випадків;
Дніпропетровська область – 533 випадки;
Донецька область – 443 випадки;
Житомирська область – 214 випадків;
Закарпатська область – 100 випадків;
Запорізька область – 629 випадків;
Івано-Франківська область – 173 випадки;
Київська область – 588 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
Луганська область – 179 випадків;
Львівська область – 525 випадків;
Миколаївська область – 489 випадків;
Одеська область – 592 випадки;
Полтавська область – 287 випадків;
Рівненська область – 242 випадки;
Сумська область – 344 випадки;
Тернопільська область – 191 випадок;
Харківська область – 308 випадків;
Херсонська область – 121 випадок;
Хмельницька область – 146 випадків;
Черкаська область – 281 випадок;
Чернівецька область – 227 випадків;
Чернігівська область – 275 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 308 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 10-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 150 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
50581 - Харьков (+213 случаев за сутки);
4080 - Харьковский район (+20 случаев за сутки);
1904 - Чугуевский район;
1672 - Балаклейский район (+25 случаев за сутки);
1633 - Лозовской район;
1541 - Купянский район (+4 случая за сутки);
1472 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);
1153 - Богодуховский район;
1151 - Змиевской район (+1 случай за сутки);
1027 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
1060 - Первомайский район;
807 - Красноградский район (+6 случаев за сутки);
661 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);
580 - Волчанский район (+1 случай за сутки);
590 - Валковский район (+8 случаев за сутки);
581 - Краснокутский район;
565 - Нововодолажский район (+14 случаев за сутки);
466 - Золочевский район;
438 - Боровской район;
400 - Шевченковский район;
371 - Кегичевский район;
303 - Зачепиловский район;
285 - Барвенковский район;
286 - Сахновщинский район;
191 - Близнюковский район;
166 - Двуречанский район;
148 - Коломакский район;
36 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua