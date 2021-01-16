Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 152 особи;

● летальних випадків – 166;

● одужало – 10 328 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 146 963 особи;

● одужало – 847 391 особа;

● летальних випадків – 20 542;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 308 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 308 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 10-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 74 150 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

50581 - Харьков (+213 случаев за сутки);

4080 - Харьковский район (+20 случаев за сутки);

1904 - Чугуевский район;

1672 - Балаклейский район (+25 случаев за сутки);

1633 - Лозовской район;

1541 - Купянский район (+4 случая за сутки);

1472 - Изюмский район (+14 случаев за сутки);

1153 - Богодуховский район;

1151 - Змиевской район (+1 случай за сутки);

1027 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

1060 - Первомайский район;

807 - Красноградский район (+6 случаев за сутки);

661 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);

580 - Волчанский район (+1 случай за сутки);

590 - Валковский район (+8 случаев за сутки);

581 - Краснокутский район;

565 - Нововодолажский район (+14 случаев за сутки);

466 - Золочевский район;

438 - Боровской район;

400 - Шевченковский район;

371 - Кегичевский район;

303 - Зачепиловский район;

285 - Барвенковский район;

286 - Сахновщинский район;

191 - Близнюковский район;

166 - Двуречанский район;

148 - Коломакский район;

36 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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