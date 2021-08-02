Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
За добу 31 липня 2021 року в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 16, медпрацівників – 7).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 473 особи;
◾ летальних випадків – 6;
◾ одужало – 131 особа;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 13 745 осіб,
◾ методом ІФА – 2 676 осіб,
◾ експрес-тестами – 10 029 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 253 269 осіб;
◾ одужало – 2 186 994 особи;
◾ летальних випадків – 52 951;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Харьковская области снова в тройке лидеров по новым случаям COVID-19
Регион уступает лишь Одесской области и Киеву.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 40 новых случая коронавирусной инфекции, 13 человек выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.
Так, по состоянию на 1 августа, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 149496 случаев заболевания, 145120 человек выздоровели, 3604 - скончались.
Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua
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