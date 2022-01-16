Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 14 січня в Україні:

◾ зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229);

◾90 817 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 30 498 людей, другу дозу – 43 127 людей, додаткову дозу отримала 659 людей, бустерну дозу – 16 533 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 682 особи;

◾ летальних випадків – 127;

◾ одужало – 6 172 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 748 079 осіб;

◾ одужало – 3 551 283 особи;

◾ летальних випадків – 98 195;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 147 892.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 972 000 людини, з них отримали першу дозу – 14 971 998 людей, отримали дві дози – 14 240 830 людей, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 87 196 людей. Загалом проведено 29 309 322 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



Харьковская область среди лидеров по новым случаям COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 761 случай коронавирусной инфекции, 338 человек выздоровели, 10 - скончались.



Так, по состоянию на 15 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 248216 случаев заболевания, 233626 человек выздоровели, 6468 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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