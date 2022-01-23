Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 126

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 21 січня в Україні:
◾ зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535);
◾ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 608 осіб;
◾ летальних випадків – 136;
◾ одужало – 4 610 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 842 011 осіб;
◾ одужало – 3 580 878 осіб;
◾ летальних випадків – 99 129;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, заболели 1158

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6538 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 22 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1159 человек.

Скончались 11 пациентов. Выздоровели 127 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Директор лесхоза насмерть сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Сегодня 08:31    41
В Нидерландах изменили позицию по поставкам Украине оборонительного оружия
Сегодня 08:10    95
Госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов
Сегодня 07:59    92
Київ критикує командувача ВМС Німеччини через слова про Крим
Сегодня 07:48    86
В Харьковской области машина провалилась под лед водохранилища
Сегодня 07:27    144
Державна зернова корпорація входить у дефолт, мільярд доларів платитимуть з бюджету
Сегодня 07:16    141
Міністр оборони України анонсував нові поставки озброєння США
Сегодня 07:05    108
Службова недбалість при будівництві дитячого спортмайданчика — викрито інженера технагляду
Сегодня 06:54    109
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 22 січня 2022 року
Сегодня 06:43    93
Национализация Приватбанка не нарушала прав клиентов, – Верховный суд
Сегодня 06:33    109
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 