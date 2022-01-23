Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 21 січня в Україні:

◾ зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535);

◾ 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 608 осіб;

◾ летальних випадків – 136;

◾ одужало – 4 610 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 842 011 осіб;

◾ одужало – 3 580 878 осіб;

◾ летальних випадків – 99 129;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, заболели 1158

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6538 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 22 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1159 человек.

Скончались 11 пациентов. Выздоровели 127 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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