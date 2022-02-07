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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 05 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431);
◾ 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 4 219 осіб;
◾ летальних випадків – 109;
◾ одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 284 059 осіб;
◾ одужало – 3 676 068 осіб;
◾ летальних випадків – 101 277
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Харьковская область одна из лидеров по новым случаям заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1897 случаев коронавирусной инфекции, 705 человек выздоровели, 10 - скончались.
 
Так, по состоянию на 6 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 277593 случая заболевания, 239955 человек выздоровели, 6641 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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