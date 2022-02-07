Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 05 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 597, медпрацівників – 431);

◾ 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 4 219 осіб;

◾ летальних випадків – 109;

◾ одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 284 059 осіб;

◾ одужало – 3 676 068 осіб;

◾ летальних випадків – 101 277

◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



Харьковская область одна из лидеров по новым случаям заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1897 случаев коронавирусной инфекции, 705 человек выздоровели, 10 - скончались.



Так, по состоянию на 6 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 277593 случая заболевания, 239955 человек выздоровели, 6641 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

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