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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 07 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955);
◾ 63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 168 осіб;
◾ летальних випадків – 255;
◾ одужало – 15 193 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 341 790 осіб;
◾ одужало – 3 696 285 осіб;
◾ летальних випадків – 101 647
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 12 пациентов, заболели 2022

За время эпидемии в области от СOVID-19 умер 6661 пациент.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 8 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2022 человек.

Скончались 12 пациентов. Выздоровели 792 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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