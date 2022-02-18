Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 16 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 837, медпрацівників – 961). ;

◾ 66 082 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 3 284 особи;

◾ летальних випадків – 259;

◾ одужало – 27 441 особа.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 637 260 осіб;

◾ одужало – 3 866 755 осіб;

◾ летальних випадків – 103 824;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 235 891.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина, отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 15 пациентов, заболели 1781

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6775 пациентов.

По данным системы мониторинга СНБО на утро 17 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболел 1781 человек.

Скончались 15 пациентов. Выздоровели 1478 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»