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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 22 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 427, медпрацівників – 665);
◾ 62 935 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 людини, другу дозу – 27 071 людина, додаткову дозу отримали 598 людей, бустерну дозу – 18 422 людини.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 140 осіб;
◾ летальних випадків – 297;
◾ одужало – 37 432 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 783 835 осіб;
◾ одужало – 4 023 033 особи;
◾ летальних випадків – 105 229;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 477 406.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 людей, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, отримали дві дози – 15 175 097 людей, отримали додаткову дозу – 27 458 людей, бустерну дозу – 701 836 людей. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, заболели 767

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6843 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 23 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 767 человек.

Скончались 11 пациентов. Выздоровели 2084 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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