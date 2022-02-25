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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 23 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 25 789 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 655, медпрацівників – 484);
◾ 66 271 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 969 людей, другу дозу – 26 015 людей, додаткову дозу отримали 566 людей, бустерну дозу – 22 721 людина.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 818 осіб;
◾ летальних випадків – 276;
◾ одужало – 34 987 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 809 624 особи;
◾ одужало – 4 058 020 осіб;
◾ летальних випадків – 105 505;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 521 252.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 729 619 людей, з них отримали першу дозу – 15 729 617 людей, отримали дві дози – 15 201 112 людей, отримали додаткову дозу – 28 024 людини, бустерну дозу – 724 557 людей. Загалом проведено 31 683 310 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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