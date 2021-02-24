Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 236 осіб;
● летальних випадків – 153;
● одужало – 4 351 особа;
● здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 311 844 особи;
● одужало – 1 151 777 осіб;
● летальних випадків – 25 309;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 454 випадки;
Вінницька область – 243 випадки;
Волинська область – 128 випадків;
Дніпропетровська область – 126 випадків;
Донецька область – 58 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 224 випадки;
Запорізька область – 159 випадків;
Івано-Франківська область – 716 випадків;
Київська область – 196 випадків;
Кіровоградська область – 19 випадків;
Луганська область – 47 випадків;
Львівська область – 197 випадків;
Миколаївська область – 92 випадки;
Одеська область – 159 випадків;
Полтавська область – 113 випадків;
Рівненська область – 107 випадків;
Сумська область – 42 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 118 випадків;
Черкаська область – 140 випадків;
Чернівецька область – 468 випадків;
Чернігівська область – 6 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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COVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, диагноз подтвердили у 188 человек
За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончалось 1543 человека.
По данным СНБО на утро 23 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек. Скончались 11 пациентов.
Выздоровел 251 человек.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv