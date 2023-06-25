Оперативна інформація станом на 06.00 25.06.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочався 487 день повномаштабної російської військової агресії.

Минулої доби ворог завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40х крилатих ракет Х-101/Х-555, 9х ракет Х-22, 2х ракет морского базування «Калібр», 2х зенітних керованих ракет С-300 та 3х дронів «Shahed

Українська ППО збила 40х крилатих ракет Х-101/Х-555, 1х крилату ракету "Калібр" та 3х ударні дрони Sha російські терористи спрямували ракети Х-22 по містах Дніпро та Кривий Ріг.

Внаслідок російського теракту, на жаль, є загиблі та поранені, серед яких діти з пораненнями середньої тяжкості, десятки приватних будинків, цивільних господарських будівель та понад 50 разів приватних цивільних автомобілів повністю зруйновано та пошко

Протягом 24 червня ворог завдав 53-х ракетних та 15х авіаційних ударів, а також близько 50-х атак MLRS по населених пунктах України та Сил оборони України

Загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сокирах Лиман, Авдіївки та Мар'їнки – відбулися 29 бойових зіткнення.

Волинська та Полісся сокири: суттєвих змін не виявлено.

Сокири Сіверщини та Слобожанщини: сили противника підтримують посилену військову присутність на українському кордоні. Обстріляли Галаганівку Чернігівської області, Нововасилівку, Чуйківку, Руденку, Фотовіж, Вольфине на Сумщині, а також Окіп, Червону Зорю, Ветеринарне, Пильну, Козача Лопань, Огірцеве, Хатище, Бочкове, Бударки, Чугунівку на Харківщині.

Куп'янська вісь: противник проводив наступальні операції в околицях Берестово, хоч і без успіху. Красне Перше, Фіголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестов на Харківщині.

Вісь Лимана: сили противника провели невдалі наступальні операції поблизу Веселя. Наносили авіаудари по Білогорівці Луганської області. Невське та Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка на Донеччині.

Бахмутська вісь: окупанти здійснили невдалі наступ в Івановському районі Донецької області. Від ворожої артилерії постраждали Васюківка, Миньківка, Орігово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

Вісь Авдіївки: сили противника завдали авіаудари по околицях Авдіївки та Північної областей Донецької області. Обстрілювали селищі Новоолександрівку, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєвєрне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Вісь Мар'їнки: росіяни здійснювали наступальні операції в районі Мар'їнки, хоч і без успіху. Обстріляли Красногорівку, Мар'їнку, Поб'єду, Георгиївку, Курахове та Олексіївку Донецької області.

Шахтарська вісь: сили противника завдали авіаудари по районах Пречистівки, Золота Ниви, Макарівки, обстріляли Катеринівку, Богоявленку, Новомихайлівку, Благодатне, Вугледар, Пречистовку, Золоту Ниву та Новоукраїнку на Донеччині.

Запорізька та Херсонська сокири: російські сили перебувають на обороні, а основні зусилля зосереджують на запобіганні наступ українських військ. Наносили авіаудари по районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області. росіяни обстріляли близько 50 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Орігів, Приморське Запорізької області; Нікополь, Дніпропетровська область; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомись Херсонської області.

Ворог продовжує зазнавати великих втрат у живій силі та військовій техніці. Водночас, щоб приховати втрати, росіяни використовують інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. Зокрема, у селі Каланчак Херсонської області, в приміщенні центральної районної лікарні, ворог встановив військовий госпіталь. В ньому близько 100х російських військовослужбовців. У свою чергу, забороняється надавати медичну допомогу цивільному населенню.

На тимчасово окупованій Херсонщині посилюється процес евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних машинах до тимчасово окупованого українського Криму. Однак працівники ФСБ РФ проводять фільтраційні заходи проти кожного зрадника.

Повітряні сили України завдали 18х ударів по концентрації живої сили противника та знищили 1х зенітно-ракетну

Також Сили оборони України знищили 6х розвідувальних БПЛА.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили 1 зенітно-ракетну систему «Стрела», 3 з концентрації живої сили та військової техніки, 12 з артилерійських систем на вогневих позиціях та

Підтримуйте ЗСУ!

Об'єднавшись, ми переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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