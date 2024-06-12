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Оперативна інформація станом на 13.00 12.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 12.06.2024 щодо російського вторгнення

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському та Сіверському напрямках.

Наразі мова йде про 60 атак окупантів на різних ділянках фронту з початку доби.

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них – два, в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.

На Сіверському напрямку за сьогодні уже відбито половину з 12 атак окупантів. На даний час тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.

Також загарбники активні на Краматорському напрямку. Загалом тут за сьогодні відбулось шість боєзіткнень, одне з яких іще триває.

На Покровському напрямку агресор намагається просуватися в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового. Триває сім боїв. Загалом на напрямку, наразі, кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Наші захисники мужньо стримують окупантів та завдають їм відчутних втрат.

На Времівському напрямку тривають штурмові дії ворога в районі Урожайного. Українські воїни впевнено утримують зайняті рубежі.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Підтримуйте Сили оборони України, ставайте до лав захисників!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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