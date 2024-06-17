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Оперативна інформація станом на 13.00 17.06.2024 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 13.00 17.06.2024 щодо російського вторгнення.

Найбільша активність окупантів сьогодні спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території України.

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 52.

На Харківському напрямку окупанти дещо активізувалися. Тут на даний час відбулося чотири бойових зіткнення у районі Вовчанська. Ситуація динамічна. Противник намагається потіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій за підтримки авіації. Скинув на місто дві керовані авіабомби. Ще трьома КАБами російські терористи вдарили по району Липців та однією – неподалік Захарівки. Авіаударів ворог завдає з повітряного простору російської федерації, з боку Бєлгорода та Шебекіного.

На Куп’янському напрямку станом на цей час українські воїни відбили чотири атаки, ще одна - триває. Бої мали місце біля Піщаного, Греківки та Макіївки. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Сіверському напрямку з початку доби ворог намагається прорвати нашу оборону в районах Іванодар’ївки та Роздолівки, де на цей час точаться бої. Атаку біля села Виїмка відбито.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності наступальних дій. Концентрує зусилля в районах Новоолександрівки та Євгенівки, де на цей час продовжуються бойові зіткнення у восьми локаціях. Загалом на цьому напрямку сьогодні вже відбулося 20 атак.

На Курахівському напрямку зараз теж бої. З початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Красногорівки зафіксовано п’ять протистоянь. Біля останнього населеного пункту одне - ще триває.

На Времівському напрямку загарбники намагалися безуспішно штурмувати наші позиції біля Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував українських захисників на лівому березі Дніпра, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

З вірою у Збройні Сили України! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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