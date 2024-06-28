Оперативна інформація станом на 13.00 28.06.2024 щодо російського вторгнення

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському та Сіверському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 81. Майже по всій лінії фронту ворог активно застосовує авіацію. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії загарбників, знищують їхню піхоту та техніку.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, з напрямку Козино (рф) завдано удару по селу Старикове, з Бєлої Бєрьози (рф) по Нововасилівці, із Зьорново (рф) по населених пунктах Хлібороб, Ромашкове та Прогрес.

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи завдали три удари сімома КАБами по населеному пункту Липці, два удари шістьма КАБами - по Стариці, чотири КАБи окупанти скинули на Миколаївку, ще по три - на Варварівку та Веселе. Вовчанські Хутори уразили двома керованими авіаційними бомбами.

Водночас, тривають бої в районя Вовчанська. На даний час наші воїни відбили чотири з п’яти штурмів противника.

Десять разів за сьогодні загарбницька армія за підтримки авіації атакувала підрозділи Сил оборони в районах Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Дев’ять штурмових дій наші воїни відбили, одне боєзіткнення ще триває.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують проявляти активність поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Від початку доби кількість боєзіткнень тут зросла до 19. По населених пунктах та позиціях наших військ інтенсивно працює ворожа авіація. 14 атак російських загарбників відбито, п’ять - ще продовжуються.

Не полишають окупанти спроб вклинитися в нашу оборону на Краматорському напрямку. Українські військові відбили один штурм противника. В районах Часового Яру, Нового та Іванівського продовжуються три боєзіткнення.

Не збавляє ворог темпів наступальних дій також на напрямку Горлівка – Торецьк. Авіація російських окупантів завдає ударів керованими авіаційними бомбами. Сили оборони організовано стримують штурмові дії противника, шість атак відбито, ще один бій продовжується.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 21 раз атакували позиції українських воїнів неподалік Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. На даний час наші оборонці відбили вже 13 ворожих атак, ще вісім - тривають.

На Курахівському напрямку без успіху завершились п’ять штурмових дій агресора поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку ворог теж безуспішно тричі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Населені пункти Ольгинка та Тягинка зазнали удару КАБами.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Вірте в наших воїнів, вірте в Сили оборони! Разом Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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