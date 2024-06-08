Оперативна інформація станом на 13.30 08.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби російські загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (рф) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова.

На Лиманському напрямку противник активізувався - з початку доби українськими військами вже відбито п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне боєзіткнення триває – окупанти штурмують наші позиції біля Невського.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського і Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії біля Георгіївки і Парасковіївки. У двох локаціях в районі Красногорівки боєзіткнення продовжуються.

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару у район Великої Новосілки – скинув керовану авіабомбу.

На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки і Чайкиного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Нищимо окупантів!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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