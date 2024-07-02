Оперативна інформація станом на 16.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на Донеччині. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 93. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Рясне, Кіндратівка, Мхи, Миропілля, Баранівка, Дегтярне, Велика Писарівка та Розори. Також, окупанти проводять диверсійно-розвідувальну діяльність.

Разом з тим, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (рф) та Шебекіного (рф) терористи загалом завдали 12 ударів, зокрема, скинули 20 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанські Хутори, Тихе, Глибоке та Малі Проходи. Некеровані авіаракети розривались неподалік Сотницького Козачка.

Водночас, відбито п’ять штурмів поблизу Глибокого і у районі Вовчанська на Харківському напрямку. Без втрат позицій.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Синьківки. Задіював для підтримки штурмову авіацію - вдарив 14 НАРами. Українські воїни стійко тримають оборону. Ще один бій продовжується поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 12 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки та Тернів. Вісім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки та Виїмки оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще два бойових зіткнення не завершилися. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 17. Ворог, за підтримки авіації, концентрує свої зусилля на спробах просунутись у бік Нью-Йорка та Торецька. Там зафіксовано понад половину від усіх атак на напрямку. Тривають бої. Окрім того, окупанти проводили безуспішні штурми біля Південного, Північного та Залізного.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Лозуватського, Чистобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, 14 боїв – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили три атаки окупаційної армії, ще дві - тривають. Ще три штурми наші воїни зупинили у районах Парасковіївки та Георгіївки. Окупанти бомбардували Велику Новосілку та Катеринівку.

На Времівському напрямку відбито ворожий штурм неподалік Костянтинівки.

Така ж ситуація на Оріхівському напрямку - тут окупанти зазнали невдачі у районі Роботиного. Окрім того, випустили вісім некерованих авіаракет біля Марфополя.

На Придніпровському напрямку ворог, теж безуспішно, двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Інгулець та Токарівка зазнали удару шістьма КАБами.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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