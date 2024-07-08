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Оперативна інформація станом на 16.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Активно задіює для ударів авіацію. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 85. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку - там відбулася понад третина від усіх боїв. Українські захисники стримують натиск окупаційних військ та завдають противнику значних втрат.

Прикордоння Сумської та Чернігівської областей продовжує потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Катеринівка, Попівка, Шпиль, Вільне, Ворожба, Заріччя, Рясне та Тимоновичі.

Зі сторони Бєлгорода (рф) терористи уразили Вовчанські Хутори керованою авіабомбою. Водночас, наші воїни відбили на даний час п’ять штурмів противника у районах Глибокого, Вовчанська, Тихого і Стариці.

На Куп’янському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки. Ще один бій продовжується неподалік Берестового. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два - тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили вісім безуспішних штурмів поблизу Часового Яру, Богданівки, Григорівки, Білої Гори та Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 13. 12 наші воїни зупинили, ще один бій, біля Нью-Йорка, триває. Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнало місто Торецьк, ще однією КАБ терористи вдарили по Катеринівці. Наші позиції у районі Нью-Йорка ворог обстрілював некерованими авіаракетами - випустив 16 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Калинівки, Євгенівки, Яснобродівки та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, 13 боїв ще тривають. Найактивніший ворог біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації. КАБами російські терористи завдали ураження по районах населених пунктів Гродівка, Водяне Друге та Миролюбівка.

Завершились чотири бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку тривають боєзіткнення неподалік Водяного. та Костянтинівки. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. Російські терористи застосували на напрямку майже два десятки керованих авіабомб. Били також НАРами. Зокрема, біля Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку відбито ворожий штурм біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Три атаки росіян успіху не мали. Авіаударів КАБами зазнали Ольгівка та Шевченківка.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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