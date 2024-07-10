Оперативна інформація станом на 16.00 10.07.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від цинічних артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів, зокрема, Дмитрівка, Бачівськ, Велика Писарівка, Сидорівка, Тур’я, Осоївка та Сеньківка.

Разом із тим, під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали дев’ять авіаударів - скинули 15 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак поблизу Макіївки, Греківки та Невського. Сім боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще три - тривають. Ситуація контрольована.

Ворог активізувався на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Спірне, Верхньокам’янське, Виїмка та Роздолівка. Сили оборони України стійко стримують ворога. Наразі відбито дев’ять атак окупантів, ще дві - тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Два бої завершено, ще два - тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Оборонцями української землі відбито 14 атак противника, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, 12 боїв - ще точаться. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються два бої на Курахівському напрямку, поблизу Невельського та Красногорівки. Ще чотири ворожі атаки українські захисники відбили у районі Дальнього, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили три штурми росіян неподалік Урожайного та Макарівки. На даний момент триває бій у районі Водяного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції наших військ. Одна атака була безуспішною у районі Роботиного, ще одна - продовжується неподалік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито дві ворожі атаки в районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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