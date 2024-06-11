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Оперативна інформація станом на 16.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога наразі на Покровському та Куп’янському напрямках. Наші захисники стають на заваді наступальним спробам російських окупантів та завдають їм втрат.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох, з них дві, в районах Піщаного та Берестового, тривають.

Наразі три спроби російських окупантів просунутись вперед стримують наші підрозділи на Лиманському напрямку. Бої точаться у двох локаціях біля Греківки та в районі Тернів. Загальна кількість штурмових дій ворога на цьому напрямку за сьогодні – 14.

На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян не змінилася. Втім, загарбники застосовують тут авіацію. Район Білогорівки бомбардували шістьма КАБами, а по Роздолівці били некерованими авіаракетами.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки противника. Наразі тривають три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Кліщіївка. Загальна кількість ворожих штурмів на напрямку зросла до дев’яти.

На Покровському напрямку активність ворога зберігається в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Калинового. Наразі мова йде вже про 18 різних атакувальних дій окупантів на цьому напрямку з початку доби.

Крім того, ворог вдень почав активніше діяти на Оріхівському напрямку – завдав ще трьох авіаударів, по районах сіл П’ятихатки і Лобкове та неподалік селища Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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