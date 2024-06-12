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Оперативна інформація станом на 16.00 12.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 12.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника.

Загарбники продовжують завдавати ударів по українських прикордонних населених пунктах. Сьогодні ворог застосував НАРи з напрямку хутора Кучеров по району Миропілля в Сумській області.

На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Бєлгородської області рф. Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку Шебекіно, по Подолянам - з напрямку Ушакового, по Липцях і Тернах - з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному - з району Валковського.

На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.

Також ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Тут зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

Найбільшу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку – 25 атак за сьогодні, з яких дев’ять іще тривають. Зокрема бої ведуться в районах Калинового, Євгенівки та Новоселівки Першої. Авіація рф застосовує КАБи. Бомбардувань зазнали райони Олександрополя, Воздвиженки, Прогресу та Вовчого.

На Придніпровському напрямку на цей час відбулося одне бойове зіткнення.

По одній атаці росіян додалось на Краматорському, Времівському та Оріхівському напрямках. Всі – без успіху для противника.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте наших захисників! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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