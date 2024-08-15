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Оперативна інформація станом на 16.00 15.08.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 15.08.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Манухівка та Порозок. До того ж росіяни завдали сім авіаударів, скинувши 13 КАБів, по районах Перемоги, Михайлівського, Костянтинівки та Кіндратівки.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Загарбницька армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають.

Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Дружбі та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав.

Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.

На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках фронту - без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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