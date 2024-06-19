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Оперативна інформація станом на 16.00 19.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 19.06.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 80. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.

На Харківському напрямку ворог з території російської федерації продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода (рф) агресор вдарив чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома керованими авіаційними бомбами - по селу Борщова, також, шістьма НАРами, уражено Тернову.

На Куп’янському напрямку загарбники атакують за підтримки авіації. Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, шістнадцятьма некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці. На даний час, на цьому напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Стільки ж атак російських військ наші захисники відбили.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів безуспішно атакував в районах Макіївки, Греківки та Тернів. Ситуація контрольована.

Продовжує проявляти активність окупаційна армія на Сіверському напрямку. Тривають бої поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник теж атакує за підтримки авіації. В районі Часового Яру ворог завдав удару двадцятьма НАРАми, поблизу Білої Гори скинув дві керовані авіаційні бомби. Від початку доби російські війська намагалися 15 разів потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби загарбники здійснили вже 28 атак на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Новопокровського та Карлівки. Поблизу Новоселівки Першої противник завдав ураження дванадцятьма НАРАми. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 ворожих штурми, п’ять боєзіткнень ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, з яких шість безуспішно завершились для противника.

Авіація ворога працювала пообіді на Времівському напрямку. Удару трьома керованими бомбами зазнала Велика Новосілка.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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