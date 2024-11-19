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Оперативна інформація станом на 16.00 19.11.2024 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 16.00 19.11.2024 щодо російського вторгнення.

Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглибину територією України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

На цей час кількість бойових зіткнень становить 86. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують застосування авіації та артилерії по прикордонних районах Сумської області. Під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Журавка, Водолаги, Волфине, Рясне, Мезенівка, Басівка, з РСЗВ ворог бив по Олександрії та Юнаківці.

За наявною інформацією на даний час, російська авіація скинула 14 керованих авіаційних бомб по території Курської області рф.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час дві атаки ворога вже відбиті.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

На Лиманському напрямку противник намагається просунутися поблизу Греківки, Новоєгорівки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває одне.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, скинув 13 КАБів в районах Сіверська та Закітного.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Ступочок. Авіабомбами ворог бив по районах населених пунктів Стінки та Миколаївка.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до шести. Окупанти атакують біля населених пунктів Торецьк, Дружба та Щербинівка, де наші захисники відбили три атаки, ще три боєзіткнення триває. В той же час противник завдавав авіаударів по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

Найактивніше ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 19 атак в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Пустинки та Пушкіного. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів в районах Старої Миколаївки та Олександрополя.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 13 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього та Антонівки, завдав авіаційних ударів по Романівці та Ганнівці, на даний час тривають бої у шести локаціях, вже відбито сім атак.

На Времівському напрямку наші війська відбили вісім атак в районах Костянтинопольського, Трудового, Роздольного та Новодарівки. Три боєзіткнення тривають в напрямку Великої Новосілки, куди російські загарбники до того ж скинули вже три КАБи.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулась одна безуспішна атака загарбників.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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