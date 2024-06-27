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Оперативна інформація станом на 16.00 27.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 27.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють ворога та руйнують його плани.

Агресор збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується уже дев’ять. Бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.

Лиманський напрямок. Уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять - ще тривають.

На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Всього мали місце шість атак за сьогодні.

Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідні заходи для стабілізації обстановки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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