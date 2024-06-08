Оперативна інформація станом на 16.30 08.06.2024 щодо російського вторгнення

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 56. Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку – там відбулося понад 40 відсотків сьогоднішніх ворожих атак.

На Харківському напрямку до двох сьогоднішніх авіаударів додався ще один. Пообіді російські загарбники з напрямку Бєлгорода вдарили керованою авіабомбою по району села Веселе. Кількість наступальних дій противника не змінилася – і складає три.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже чотири боєзіткнення. Всі атаки окупантів відбито.

На Краматорському напрямку противник завдав авіаудару у район села Північне.

На Покровському напрямку, біля Новопокровського, Євгенівки, Новоселівки Першої і Яснобродівки, тривають дев’ять бойових зіткнень. З початку доби їх загалом на напрямку 23. Противник вже отримав відсіч неподалік Новоолександрівки, Невельського, Нетайлового та Сокола. Окупанти підтримують наступальні дії авіаударами – по одному разу били у райони Веселого і Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку п’ять атак відбито. Тривають бойові дії у трьох локаціях в районі Красногорівки. Загострилася ситуація біля села Іллінка – ворог скинув у той район дві керовані авіабомби.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські війська завдають противнику вогневого ураження. Зокрема, активно знижують наступальний потенціал ворога наші ударні безпілотні системи, а також ракетники і артилеристи.

Тримаємо стрій!

Разом наближаємо Перемогу!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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