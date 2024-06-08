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Оперативна інформація станом на 16.30 08.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.30 08.06.2024 щодо російського вторгнення

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 56. Ворог основні зусилля зосереджує на Покровському напрямку – там відбулося понад 40 відсотків сьогоднішніх ворожих атак.

На Харківському напрямку до двох сьогоднішніх авіаударів додався ще один. Пообіді російські загарбники з напрямку Бєлгорода вдарили керованою авіабомбою по району села Веселе. Кількість наступальних дій противника не змінилася – і складає три.

На Куп’янському напрямку за сьогодні відбулося вже чотири боєзіткнення. Всі атаки окупантів відбито.

На Краматорському напрямку противник завдав авіаудару у район села Північне.

На Покровському напрямку, біля Новопокровського, Євгенівки, Новоселівки Першої і Яснобродівки, тривають дев’ять бойових зіткнень. З початку доби їх загалом на напрямку 23. Противник вже отримав відсіч неподалік Новоолександрівки, Невельського, Нетайлового та Сокола. Окупанти підтримують наступальні дії авіаударами – по одному разу били у райони Веселого і Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку п’ять атак відбито. Тривають бойові дії у трьох локаціях в районі Красногорівки. Загострилася ситуація біля села Іллінка – ворог скинув у той район дві керовані авіабомби.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Українські війська завдають противнику вогневого ураження. Зокрема, активно знижують наступальний потенціал ворога наші ударні безпілотні системи, а також ракетники і артилеристи.

Тримаємо стрій!

Разом наближаємо Перемогу!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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