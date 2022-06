Оперативна інформація станом на 18.00 05.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжують зосереджуватися на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. При проведенні перевірки бойової готовності підрозділів, особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації.

На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях. Продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання БпЛА підрозділами наших військ.

На Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від міста Харкова. З метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.

На Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне.

Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового.

Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА. Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.

Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»