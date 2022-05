Оперативна інформація станом на 18.00 11.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває сімдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Тривають заходи інженерного обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою недопущення перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил російської федерації продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника продовжували поповнення запасів матеріально-технічних засобів з метою нарощування наступальних спроможностей.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківка, успіху не мав.

В Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

